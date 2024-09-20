Юань на неделе превысил 13 рублей, однако на следующей отступит ниже

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой рабочей неделе продолжил ослабление на Московской бирже, которое даже ускорилось. В итоге, юань, как мы и предполагали, протестировал психологический уровень 13 рублей и закрепился выше него. Более того, курс китайской валюты обновил на неделе максимум с октября 2023 года, достигнув отметки 13,18 рубля. Недельный диапазон колебаний курса составил 12,74-13,18 рубля. Рост юаня длится уже четыре недели.При этом рост валюты КНР к рублю отмечался три сессии на неделе против двух снижения.Основным поводом для роста валюты КНР к рублю оставалась нестабильная ситуация с юаневой ликвидностью на российском рынке, а также сокращение продажи валюты игроками на фоне высоких ставок по юаням.Так, индикатор денежного рынка на Московской бирже RUSFARCNY уже в предыдущую пятницу поднялся с 12,5% почти до 44% годовых, а в среду этой недели уже составляет 87,55%. Это могло быть связано с сокращением поступления юаней в РФ из-за выходных в Китае в начале этой недели 16 и 17 сентября, когда там отмечался праздник середины осени Чжунцюцзе.Впрочем, к завершению этой рабочей недели ситуация нормализовалась: RUSFARCNY в четверг снизился до 59,41% годовых, а в пятницу упал уже до 17,76%.Тем не менее, в целом за неделю курс юаня на Мосбирже вырос на 35 копеек до 13,12 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 1,65 рубля до 92,58 рубля, евро – на 2,58 рубля, до 103,38 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе упала за неделю от 7,093 до 7,051 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,056 юаня, что практически соответствует курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла до 6,92 тысячи против 6,56 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ЛИКВИДНОСТЬ И ДКПРубль начал рабочую неделю резким ослаблением против юаня: валюта КНР обновила максимум с апреля - выше 12,9 рубля. Дефицит юаней на российском рынке на фоне выходных в Китае толкал курс вверх – в направлении 13 рублей за юань.Однако ЦБ РФ проводил словесные интервенции, на которые участники рынка обращали внимание. Регулятор при необходимости (для девалютизации банковского баланса и выравнивания валютной позиции) может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, подготовленном ЦБ РФ.В то же время, жесткая ДКП ЦБ РФ поддерживает спрос на рублевый долг, что позитивно для российской валюты. Так, Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 63,8 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе в 272,7 миллиарда.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль провел в повышенной волатильности, продолжая тем не менее слабеть к юаню. Поводом для широких курсовых колебаний стала экспирация на Мосбирже квартальных фьючерсов и прежде всего – на валютные курсы. Именно перед самой экспирацией (19 сентября) юань показал максимум недели (а заодно и с октября 2023-го) на уровне 13,18 рубля. В итоге контракт был исполнен по курсу 13,1061 рубля, хотя до этого он держался стабильно ниже 13 рублей.Таким образом, основной чертой российского валютного рынка все более прочно становится курсовая волатильность, обусловленная его изолированностью от внешних рынков и сегментированностью, в частности, на биржевой и внебиржевой.В этих условиях любой мало-мальски устойчивый поток ликвидности способен локально двинуть курс в соответствующем направлении. На следующей неделе таким потоком могут стать продажи юаней экспортерами для пополнения рублевой ликвидности, чтобы оплатить налоги. Это может так же локально вернуть курс на Мосбирже ниже 13 рублей.
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой рабочей неделе продолжил ослабление на Московской бирже, которое даже ускорилось. В итоге, юань, как мы и предполагали, протестировал психологический уровень 13 рублей и закрепился выше него. Более того, курс китайской валюты обновил на неделе максимум с октября 2023 года, достигнув отметки 13,18 рубля. Недельный диапазон колебаний курса составил 12,74-13,18 рубля. Рост юаня длится уже четыре недели.
При этом рост валюты КНР к рублю отмечался три сессии на неделе против двух снижения.
Основным поводом для роста валюты КНР к рублю оставалась нестабильная ситуация с юаневой ликвидностью на российском рынке, а также сокращение продажи валюты игроками на фоне высоких ставок по юаням.
Так, индикатор денежного рынка на Московской бирже RUSFARCNY уже в предыдущую пятницу поднялся с 12,5% почти до 44% годовых, а в среду этой недели уже составляет 87,55%. Это могло быть связано с сокращением поступления юаней в РФ из-за выходных в Китае в начале этой недели 16 и 17 сентября, когда там отмечался праздник середины осени Чжунцюцзе.
Впрочем, к завершению этой рабочей недели ситуация нормализовалась: RUSFARCNY в четверг снизился до 59,41% годовых, а в пятницу упал уже до 17,76%.
Тем не менее, в целом за неделю курс юаня на Мосбирже вырос на 35 копеек до 13,12 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 1,65 рубля до 92,58 рубля, евро – на 2,58 рубля, до 103,38 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Валюта США на форексе упала за неделю от 7,093 до 7,051 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,056 юаня, что практически соответствует курсу форекса.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла до 6,92 тысячи против 6,56 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ ЛИКВИДНОСТЬ И ДКП
Рубль начал рабочую неделю резким ослаблением против юаня: валюта КНР обновила максимум с апреля - выше 12,9 рубля. Дефицит юаней на российском рынке на фоне выходных в Китае толкал курс вверх – в направлении 13 рублей за юань.
Однако ЦБ РФ проводил словесные интервенции, на которые участники рынка обращали внимание. Регулятор при необходимости (для девалютизации банковского баланса и выравнивания валютной позиции) может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, подготовленном ЦБ РФ.
В то же время, жесткая ДКП ЦБ РФ поддерживает спрос на рублевый долг, что позитивно для российской валюты. Так, Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 63,8 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе в 272,7 миллиарда.
ПРОГНОЗЫ
Вторую половину рабочей недели рубль провел в повышенной волатильности, продолжая тем не менее слабеть к юаню. Поводом для широких курсовых колебаний стала экспирация на Мосбирже квартальных фьючерсов и прежде всего – на валютные курсы. Именно перед самой экспирацией (19 сентября) юань показал максимум недели (а заодно и с октября 2023-го) на уровне 13,18 рубля. В итоге контракт был исполнен по курсу 13,1061 рубля, хотя до этого он держался стабильно ниже 13 рублей.
Таким образом, основной чертой российского валютного рынка все более прочно становится курсовая волатильность, обусловленная его изолированностью от внешних рынков и сегментированностью, в частности, на биржевой и внебиржевой.
В этих условиях любой мало-мальски устойчивый поток ликвидности способен локально двинуть курс в соответствующем направлении. На следующей неделе таким потоком могут стать продажи юаней экспортерами для пополнения рублевой ликвидности, чтобы оплатить налоги. Это может так же локально вернуть курс на Мосбирже ниже 13 рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.