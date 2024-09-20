https://1prime.ru/20240920/yuan-851696467.html

Юань на неделе превысил 13 рублей, однако на следующей отступит ниже

Юань на неделе превысил 13 рублей, однако на следующей отступит ниже - 20.09.2024, ПРАЙМ

Юань на неделе превысил 13 рублей, однако на следующей отступит ниже

Курс российской валюты к юаню на прошлой рабочей неделе продолжил ослабление на Московской бирже, которое даже ускорилось. В итоге, юань, как мы и предполагали, | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T23:58+0300

2024-09-20T23:58+0300

2024-09-20T23:58+0300

китайский юань

мнения аналитиков

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой рабочей неделе продолжил ослабление на Московской бирже, которое даже ускорилось. В итоге, юань, как мы и предполагали, протестировал психологический уровень 13 рублей и закрепился выше него. Более того, курс китайской валюты обновил на неделе максимум с октября 2023 года, достигнув отметки 13,18 рубля. Недельный диапазон колебаний курса составил 12,74-13,18 рубля. Рост юаня длится уже четыре недели.При этом рост валюты КНР к рублю отмечался три сессии на неделе против двух снижения.Основным поводом для роста валюты КНР к рублю оставалась нестабильная ситуация с юаневой ликвидностью на российском рынке, а также сокращение продажи валюты игроками на фоне высоких ставок по юаням.Так, индикатор денежного рынка на Московской бирже RUSFARCNY уже в предыдущую пятницу поднялся с 12,5% почти до 44% годовых, а в среду этой недели уже составляет 87,55%. Это могло быть связано с сокращением поступления юаней в РФ из-за выходных в Китае в начале этой недели 16 и 17 сентября, когда там отмечался праздник середины осени Чжунцюцзе.Впрочем, к завершению этой рабочей недели ситуация нормализовалась: RUSFARCNY в четверг снизился до 59,41% годовых, а в пятницу упал уже до 17,76%.Тем не менее, в целом за неделю курс юаня на Мосбирже вырос на 35 копеек до 13,12 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 1,65 рубля до 92,58 рубля, евро – на 2,58 рубля, до 103,38 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе упала за неделю от 7,093 до 7,051 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,056 юаня, что практически соответствует курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла до 6,92 тысячи против 6,56 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ЛИКВИДНОСТЬ И ДКПРубль начал рабочую неделю резким ослаблением против юаня: валюта КНР обновила максимум с апреля - выше 12,9 рубля. Дефицит юаней на российском рынке на фоне выходных в Китае толкал курс вверх – в направлении 13 рублей за юань.Однако ЦБ РФ проводил словесные интервенции, на которые участники рынка обращали внимание. Регулятор при необходимости (для девалютизации банковского баланса и выравнивания валютной позиции) может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, подготовленном ЦБ РФ.В то же время, жесткая ДКП ЦБ РФ поддерживает спрос на рублевый долг, что позитивно для российской валюты. Так, Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 63,8 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе в 272,7 миллиарда.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль провел в повышенной волатильности, продолжая тем не менее слабеть к юаню. Поводом для широких курсовых колебаний стала экспирация на Мосбирже квартальных фьючерсов и прежде всего – на валютные курсы. Именно перед самой экспирацией (19 сентября) юань показал максимум недели (а заодно и с октября 2023-го) на уровне 13,18 рубля. В итоге контракт был исполнен по курсу 13,1061 рубля, хотя до этого он держался стабильно ниже 13 рублей.Таким образом, основной чертой российского валютного рынка все более прочно становится курсовая волатильность, обусловленная его изолированностью от внешних рынков и сегментированностью, в частности, на биржевой и внебиржевой.В этих условиях любой мало-мальски устойчивый поток ликвидности способен локально двинуть курс в соответствующем направлении. На следующей неделе таким потоком могут стать продажи юаней экспортерами для пополнения рублевой ликвидности, чтобы оплатить налоги. Это может так же локально вернуть курс на Мосбирже ниже 13 рублей.

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2024

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков