https://1prime.ru/20240921/dtp-851702519.html

В Ростовской области произошло смертельное ДТП

В Ростовской области произошло смертельное ДТП - 21.09.2024, ПРАЙМ

В Ростовской области произошло смертельное ДТП

Два человека погибли, еще шесть были травмированы в результате ДТП с микроавтобусом "Мерседес" и автомобилем "ВАЗ 2114" в Волгодонском районе Ростовской... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T22:14+0300

2024-09-21T22:14+0300

2024-09-21T22:14+0300

происшествия

ростовская область

дтп

погибшие

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/45/841494563_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_fad9ce7f47404c40e42c9bfef915cece.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Два человека погибли, еще шесть были травмированы в результате ДТП с микроавтобусом "Мерседес" и автомобилем "ВАЗ 2114" в Волгодонском районе Ростовской области, передает региональная ГИБДД. Как указывается в сообщении, на 167 км трассы "Ростов-на-Дону-Волгодонск" водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.Из-за столкновения оба транспортных средства загорелись. В микроавтобусе в момент происшествия находился 21 пассажир. В итоге погибли водитель "ВАЗ 2114" и один пассажир микроавтобуса. Шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести, их доставили в медучреждение, сообщили в ГИБДД.

https://1prime.ru/20240915/dtp-851577918.html

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростовская область, дтп, погибшие