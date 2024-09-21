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В Ростовской области произошло смертельное ДТП - 21.09.2024, ПРАЙМ
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В Ростовской области произошло смертельное ДТП
В Ростовской области произошло смертельное ДТП - 21.09.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области произошло смертельное ДТП
Два человека погибли, еще шесть были травмированы в результате ДТП с микроавтобусом "Мерседес" и автомобилем "ВАЗ 2114" в Волгодонском районе Ростовской... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T22:14+0300
2024-09-21T22:14+0300
происшествия
ростовская область
дтп
погибшие
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Два человека погибли, еще шесть были травмированы в результате ДТП с микроавтобусом "Мерседес" и автомобилем "ВАЗ 2114" в Волгодонском районе Ростовской области, передает региональная ГИБДД. Как указывается в сообщении, на 167 км трассы "Ростов-на-Дону-Волгодонск" водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.Из-за столкновения оба транспортных средства загорелись. В микроавтобусе в момент происшествия находился 21 пассажир. В итоге погибли водитель "ВАЗ 2114" и один пассажир микроавтобуса. Шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести, их доставили в медучреждение, сообщили в ГИБДД.
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ростовская область, дтп, погибшие
Происшествия, Ростовская область, ДТП, погибшие
22:14 21.09.2024
 
В Ростовской области произошло смертельное ДТП

ГИБДД: два человека погибли, 6 травмированы в ДТП в Ростовской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Два человека погибли, еще шесть были травмированы в результате ДТП с микроавтобусом "Мерседес" и автомобилем "ВАЗ 2114" в Волгодонском районе Ростовской области, передает региональная ГИБДД.
Как указывается в сообщении, на 167 км трассы "Ростов-на-Дону-Волгодонск" водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.
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Из-за столкновения оба транспортных средства загорелись. В микроавтобусе в момент происшествия находился 21 пассажир. В итоге погибли водитель "ВАЗ 2114" и один пассажир микроавтобуса. Шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести, их доставили в медучреждение, сообщили в ГИБДД.
 
ПроисшествияРостовская областьДТПпогибшие
 
 
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