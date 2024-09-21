https://1prime.ru/20240921/dtp-851702519.html
В Ростовской области произошло смертельное ДТП
В Ростовской области произошло смертельное ДТП - 21.09.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области произошло смертельное ДТП
Два человека погибли, еще шесть были травмированы в результате ДТП с микроавтобусом "Мерседес" и автомобилем "ВАЗ 2114" в Волгодонском районе Ростовской... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T22:14+0300
2024-09-21T22:14+0300
2024-09-21T22:14+0300
происшествия
ростовская область
дтп
погибшие
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/45/841494563_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_fad9ce7f47404c40e42c9bfef915cece.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Два человека погибли, еще шесть были травмированы в результате ДТП с микроавтобусом "Мерседес" и автомобилем "ВАЗ 2114" в Волгодонском районе Ростовской области, передает региональная ГИБДД. Как указывается в сообщении, на 167 км трассы "Ростов-на-Дону-Волгодонск" водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.Из-за столкновения оба транспортных средства загорелись. В микроавтобусе в момент происшествия находился 21 пассажир. В итоге погибли водитель "ВАЗ 2114" и один пассажир микроавтобуса. Шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести, их доставили в медучреждение, сообщили в ГИБДД.
https://1prime.ru/20240915/dtp-851577918.html
ростовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/45/841494563_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_e3057948eda4591edb6cd7154152f135.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, дтп, погибшие
Происшествия, Ростовская область, ДТП, погибшие
В Ростовской области произошло смертельное ДТП
ГИБДД: два человека погибли, 6 травмированы в ДТП в Ростовской области
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Два человека погибли, еще шесть были травмированы в результате ДТП с микроавтобусом "Мерседес" и автомобилем "ВАЗ 2114" в Волгодонском районе Ростовской области, передает региональная ГИБДД.
Как указывается в сообщении, на 167 км трассы "Ростов-на-Дону-Волгодонск" водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.
Количество ДТП с каршерингом в Москве за восемь месяцев уменьшилось
Из-за столкновения оба транспортных средства загорелись. В микроавтобусе в момент происшествия находился 21 пассажир. В итоге погибли водитель "ВАЗ 2114" и один пассажир микроавтобуса. Шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести, их доставили в медучреждение, сообщили в ГИБДД.