https://1prime.ru/20240921/kapitulyatsiya-851701832.html

"Нет альтернативы". В Британии "написали" сценарий капитуляции Зеленского

"Нет альтернативы". В Британии "написали" сценарий капитуляции Зеленского - 21.09.2024, ПРАЙМ

"Нет альтернативы". В Британии "написали" сценарий капитуляции Зеленского

В обозримом будущем Владимир Зеленский может признать поражение в конфликте и пойти на переговоры с Российской Федерацией. Такой прогноз сделал в своем блоге на | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T20:40+0300

2024-09-21T20:40+0300

2024-09-21T20:41+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

поражение

экспертное мнение

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. В обозримом будущем Владимир Зеленский может признать поражение в конфликте и пойти на переговоры с Российской Федерацией. Такой прогноз сделал в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.Согласно его предположению, "Зеленский, Ермак и остальные <…> в какой-то момент в течение следующих нескольких недель или месяцев могут сказать украинскому народу, что страна не может продолжать боевые действия".Меркурис отметил, что украинские власти могут признать поражение. При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины несут "запредельно высокие потери", а Запад вряд ли окажет Киеву запрашиваемую сегодня помощь.По мнению эксперта, у Киева "нет другой альтернативы, кроме как договориться с Россией, согласиться на переговоры и пойти на прекращение огня"."Это было бы логичной вещью для украинцев", — подытожил Меркурис.

https://1prime.ru/20240920/zelenskiy-851687719.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, поражение, экспертное мнение