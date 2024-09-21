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"Нет альтернативы". В Британии "написали" сценарий капитуляции Зеленского
"Нет альтернативы". В Британии "написали" сценарий капитуляции Зеленского - 21.09.2024, ПРАЙМ
"Нет альтернативы". В Британии "написали" сценарий капитуляции Зеленского
В обозримом будущем Владимир Зеленский может признать поражение в конфликте и пойти на переговоры с Российской Федерацией. Такой прогноз сделал в своем блоге на | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T20:40+0300
2024-09-21T20:40+0300
2024-09-21T20:41+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
поражение
экспертное мнение
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. В обозримом будущем Владимир Зеленский может признать поражение в конфликте и пойти на переговоры с Российской Федерацией. Такой прогноз сделал в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.Согласно его предположению, "Зеленский, Ермак и остальные <…> в какой-то момент в течение следующих нескольких недель или месяцев могут сказать украинскому народу, что страна не может продолжать боевые действия".Меркурис отметил, что украинские власти могут признать поражение. При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины несут "запредельно высокие потери", а Запад вряд ли окажет Киеву запрашиваемую сегодня помощь.По мнению эксперта, у Киева "нет другой альтернативы, кроме как договориться с Россией, согласиться на переговоры и пойти на прекращение огня"."Это было бы логичной вещью для украинцев", — подытожил Меркурис.
https://1prime.ru/20240920/zelenskiy-851687719.html
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владимир зеленский, поражение, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, поражение, экспертное мнение
"Нет альтернативы". В Британии "написали" сценарий капитуляции Зеленского
Меркурис: в скором времени Зеленский может признать поражение в конфликте
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ.
В обозримом будущем Владимир Зеленский может признать поражение в конфликте и пойти на переговоры с Российской Федерацией. Такой прогноз сделал в своем блоге
на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.
Согласно его предположению, "Зеленский, Ермак и остальные <…> в какой-то момент в течение следующих нескольких недель или месяцев могут сказать украинскому народу, что страна не может продолжать боевые действия".
Меркурис отметил, что украинские власти могут признать поражение. При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины несут "запредельно высокие потери", а Запад вряд ли окажет Киеву запрашиваемую сегодня помощь.
По мнению эксперта, у Киева "нет другой альтернативы, кроме как договориться с Россией, согласиться на переговоры и пойти на прекращение огня".
Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский
"Это было бы логичной вещью для украинцев", — подытожил Меркурис.