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"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали восторг экспертов США - 21.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали восторг экспертов США
"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали восторг экспертов США - 21.09.2024, ПРАЙМ
"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали восторг экспертов США
ВС России наносят массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Курской области и в приграничных районах. Об этом рассказывается в публикации... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T18:31+0300
2024-09-21T18:32+0300
спецоперация на украине
истребитель-бомбардировщик су-34
курская область
экспертное мнение
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. ВС России наносят массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Курской области и в приграничных районах. Об этом рассказывается в публикации американского издания Military Watch Magazine.Как сообщают авторы статьи, ВС России активно используют "ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области, причем особое внимание, согласно полученной информации, уделяется приграничным районам".В статье отмечаются значительные радиус действия и грузоподъемность Су-34, что позволяет этим истребителям-бомбардировщикам эффективно атаковать позиции противника, а применение ФАБов с универсальным модулем планирования и коррекции сводит к минимуму риск, что Су-34 будет сбит.
https://1prime.ru/20240904/su-34-851328859.html
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истребитель-бомбардировщик су-34, курская область, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, истребитель-бомбардировщик Су-34, Курская область, экспертное мнение
18:31 21.09.2024 (обновлено: 18:32 21.09.2024)
 
"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали восторг экспертов США

MWM: ВС России наносят интенсивные удары по ВСУ в Курской области

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПодготовка и боевые вылеты Су-34, вооруженных ракетами "воздух-воздух"
Подготовка и боевые вылеты Су-34, вооруженных ракетами воздух-воздух
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. ВС России наносят массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Курской области и в приграничных районах. Об этом рассказывается в публикации американского издания Military Watch Magazine.
Как сообщают авторы статьи, ВС России активно используют "ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области, причем особое внимание, согласно полученной информации, уделяется приграничным районам".
*Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Наводят страх на ВСУ. Американцы оценили российский Су-34
4 сентября, 12:43
В статье отмечаются значительные радиус действия и грузоподъемность Су-34, что позволяет этим истребителям-бомбардировщикам эффективно атаковать позиции противника, а применение ФАБов с универсальным модулем планирования и коррекции сводит к минимуму риск, что Су-34 будет сбит.
 
Спецоперация на Украинеистребитель-бомбардировщик Су-34Курская областьэкспертное мнение
 
 
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