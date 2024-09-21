https://1prime.ru/20240921/svo-851700884.html

"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали восторг экспертов США

"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали восторг экспертов США - 21.09.2024, ПРАЙМ

"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали восторг экспертов США

ВС России наносят массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Курской области и в приграничных районах. Об этом рассказывается в публикации... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T18:31+0300

2024-09-21T18:31+0300

2024-09-21T18:32+0300

спецоперация на украине

истребитель-бомбардировщик су-34

курская область

экспертное мнение

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. ВС России наносят массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Курской области и в приграничных районах. Об этом рассказывается в публикации американского издания Military Watch Magazine.Как сообщают авторы статьи, ВС России активно используют "ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области, причем особое внимание, согласно полученной информации, уделяется приграничным районам".В статье отмечаются значительные радиус действия и грузоподъемность Су-34, что позволяет этим истребителям-бомбардировщикам эффективно атаковать позиции противника, а применение ФАБов с универсальным модулем планирования и коррекции сводит к минимуму риск, что Су-34 будет сбит.

https://1prime.ru/20240904/su-34-851328859.html

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истребитель-бомбардировщик су-34, курская область, экспертное мнение