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"Непоправимые последствия". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
"Непоправимые последствия". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - 21.09.2024, ПРАЙМ
"Непоправимые последствия". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
Усиление напора российской армии в Донбассе может привести к непоправимым последствиям для Киева, предупредил в беседе с украинским журналистом Василием... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T22:40+0300
2024-09-21T22:40+0300
2024-09-21T22:40+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Усиление напора российской армии в Донбассе может привести к непоправимым последствиям для Киева, предупредил в беседе с украинским журналистом Василием Головановым полковник СБУ в отставке Олег Стариков.По его словам, в Донбассе усиливается "динамика наступления противника". При этом Вооруженным силам Украины, как считает Стариков, не удается локализовать масштаб атак ВС России, и это уже вызвало оперативно-тактические кризисы на ряде участков фронта.Если ВСУ не примут соответствующие меры, то тактический кризис, по выражению бывшего сотрудника СБУ, "перерастет в полноценный кризис", а это, в свою очередь, "может привести к непоправимым последствиям летней военной кампании 2024 года".
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россия, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, экспертное мнение
"Непоправимые последствия". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
Стариков: наступление России может привести к непоправимым последствиям для ВСУ
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Усиление напора российской армии в Донбассе может привести к непоправимым последствиям для Киева, предупредил в беседе с украинским журналистом Василием Головановым полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
По его словам, в Донбассе усиливается "динамика наступления противника". При этом Вооруженным силам Украины, как считает Стариков, не удается локализовать масштаб атак ВС России, и это уже вызвало оперативно-тактические кризисы на ряде участков фронта.
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Если ВСУ не примут соответствующие меры, то тактический кризис, по выражению бывшего сотрудника СБУ, "перерастет в полноценный кризис", а это, в свою очередь, "может привести к непоправимым последствиям летней военной кампании 2024 года".