https://1prime.ru/20240921/svo-851702827.html
"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского
"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского - 21.09.2024, ПРАЙМ
"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского
Владимир Зеленский якобы планирует попросить президента Соединенных Штатов Джо Байдена разместить войска Североатлантического альянса на Украине. Об этом в... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T22:58+0300
2024-09-21T22:58+0300
2024-09-21T22:58+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
план
экспертное мнение
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский якобы планирует попросить президента Соединенных Штатов Джо Байдена разместить войска Североатлантического альянса на Украине. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works сообщил экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.Он напомнил, что Зеленский собирается на проходящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН рассказать Байдену "о своем волшебном плане", чтобы вернуть Украине все взятые под контроль Россией территории. "Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине, - предположил Фриман. - <…> Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне".По мнению экс-помощника главы Пентагона, эта просьба показала бы, что Зеленского находится отчаянном положении в связи с дефицитом в войсках личного состава и нехваткой вооружений.В Нью-Йорке с 10 сентября проходит 79-я сессия Генассамблеи ООН.
https://1prime.ru/20240921/kapitulyatsiya-851701832.html
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владимир зеленский, план, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план, экспертное мнение
"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского
Фриман: Зеленский хочет попросить Байдена ввести войска на Украину
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ.
Владимир Зеленский якобы планирует попросить президента Соединенных Штатов Джо Байдена разместить войска Североатлантического альянса на Украине. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works
сообщил экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.
Он напомнил, что Зеленский собирается на проходящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН рассказать Байдену "о своем волшебном плане", чтобы вернуть Украине все взятые под контроль Россией территории.
"Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине, - предположил Фриман. - <…> Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне".
По мнению экс-помощника главы Пентагона, эта просьба показала бы, что Зеленского находится отчаянном положении в связи с дефицитом в войсках личного состава и нехваткой вооружений.
"Нет альтернативы". В Британии "написали" сценарий капитуляции Зеленского
В Нью-Йорке с 10 сентября проходит 79-я сессия Генассамблеи ООН.