https://1prime.ru/20240921/svo-851702827.html

"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского

"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского - 21.09.2024, ПРАЙМ

"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского

Владимир Зеленский якобы планирует попросить президента Соединенных Штатов Джо Байдена разместить войска Североатлантического альянса на Украине. Об этом в... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T22:58+0300

2024-09-21T22:58+0300

2024-09-21T22:58+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

план

экспертное мнение

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский якобы планирует попросить президента Соединенных Штатов Джо Байдена разместить войска Североатлантического альянса на Украине. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works сообщил экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.Он напомнил, что Зеленский собирается на проходящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН рассказать Байдену "о своем волшебном плане", чтобы вернуть Украине все взятые под контроль Россией территории. "Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине, - предположил Фриман. - <…> Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне".По мнению экс-помощника главы Пентагона, эта просьба показала бы, что Зеленского находится отчаянном положении в связи с дефицитом в войсках личного состава и нехваткой вооружений.В Нью-Йорке с 10 сентября проходит 79-я сессия Генассамблеи ООН.

https://1prime.ru/20240921/kapitulyatsiya-851701832.html

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владимир зеленский, план, экспертное мнение