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"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского - 21.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского
"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского - 21.09.2024, ПРАЙМ
"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского
Владимир Зеленский якобы планирует попросить президента Соединенных Штатов Джо Байдена разместить войска Североатлантического альянса на Украине. Об этом в... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T22:58+0300
2024-09-21T22:58+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
план
экспертное мнение
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский якобы планирует попросить президента Соединенных Штатов Джо Байдена разместить войска Североатлантического альянса на Украине. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works сообщил экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.Он напомнил, что Зеленский собирается на проходящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН рассказать Байдену "о своем волшебном плане", чтобы вернуть Украине все взятые под контроль Россией территории. "Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине, - предположил Фриман. - &lt;…&gt; Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне".По мнению экс-помощника главы Пентагона, эта просьба показала бы, что Зеленского находится отчаянном положении в связи с дефицитом в войсках личного состава и нехваткой вооружений.В Нью-Йорке с 10 сентября проходит 79-я сессия Генассамблеи ООН.
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владимир зеленский, план, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план, экспертное мнение
22:58 21.09.2024
 
"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского

Фриман: Зеленский хочет попросить Байдена ввести войска на Украину

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский якобы планирует попросить президента Соединенных Штатов Джо Байдена разместить войска Североатлантического альянса на Украине. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works сообщил экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.
Он напомнил, что Зеленский собирается на проходящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН рассказать Байдену "о своем волшебном плане", чтобы вернуть Украине все взятые под контроль Россией территории.
"Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине, - предположил Фриман. - <…> Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне".
По мнению экс-помощника главы Пентагона, эта просьба показала бы, что Зеленского находится отчаянном положении в связи с дефицитом в войсках личного состава и нехваткой вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
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Вчера, 20:40
В Нью-Йорке с 10 сентября проходит 79-я сессия Генассамблеи ООН.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскийпланэкспертное мнение
 
 
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