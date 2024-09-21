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Подполье: РФ нанесла удар по складам с дальнобойными ракетами под Полтавой - 21.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Подполье: РФ нанесла удар по складам с дальнобойными ракетами под Полтавой
Подполье: РФ нанесла удар по складам с дальнобойными ракетами под Полтавой - 21.09.2024, ПРАЙМ
Подполье: РФ нанесла удар по складам с дальнобойными ракетами под Полтавой
ВС России нанесли удар по военным складам под Полтавой. На этих складах хранились ракеты с дальним радиусом действия. Об этом сообщил координатор николаевского... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T23:31+0300
2024-09-21T23:32+0300
спецоперация на украине
ракетный удар
полтавская область
склады
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. ВС России нанесли удар по военным складам под Полтавой. На этих складах хранились ракеты с дальним радиусом действия. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, "в 22.50 "прилетело" в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса" в городе Лубны Полтавской области. При этом глава николаевского подполья подчеркнул, что в последнее время арсенал, по которому был нанесен удар, "наполнялся в том числе ракетами с дальним радиусом действия".
https://1prime.ru/20240911/ukraina-851501176.html
полтавская область
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ракетный удар, полтавская область, склады
Спецоперация на Украине, ракетный удар, Полтавская область, склады
23:31 21.09.2024 (обновлено: 23:32 21.09.2024)
 
Подполье: РФ нанесла удар по складам с дальнобойными ракетами под Полтавой

Подполье: ВС РФ нанесли удар по складам с дальнобойными ракетами под Полтавой

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. ВС России нанесли удар по военным складам под Полтавой. На этих складах хранились ракеты с дальним радиусом действия. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, "в 22.50 "прилетело" в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса" в городе Лубны Полтавской области.
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены
11 сентября, 14:08
При этом глава николаевского подполья подчеркнул, что в последнее время арсенал, по которому был нанесен удар, "наполнялся в том числе ракетами с дальним радиусом действия".
 
Спецоперация на Украинеракетный ударПолтавская областьсклады
 
 
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