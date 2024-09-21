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В США раскрыли последнюю провокацию Зеленского против России - 21.09.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли последнюю провокацию Зеленского против России
В США раскрыли последнюю провокацию Зеленского против России - 21.09.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли последнюю провокацию Зеленского против России
Украинский лидер Владимир Зеленский терпит поражение на линии фронта, из-за чего будет провоцировать разжигание конфликта между Североатлантическим альянсом и... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T10:13+0300
2024-09-21T10:13+0300
спецоперация на украине
россия
запад
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский терпит поражение на линии фронта, из-за чего будет провоцировать разжигание конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. Об этом сообщил американский политик и экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.Кеннеди-младший добавил, что, в соответствии с "планом" Зеленского, только развязывание полномасштабной войны между Россией и НАТО поможет ему достичь успеха в конфликте."Стратегия Зеленского заключается в том, что он знает, что не сможет победить, поэтому совершает безрассудные жесты, рассчитанные на то, чтобы втянуть НАТО в войну. Поскольку для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу", — считает политик.Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что страны-члены НАТО, обсуждая возможность снятия с Украины запрета на удары по территории России, по сути рассматривают прямое вовлечение в украинский конфликт.
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россия, запад, украина, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, НАТО
10:13 21.09.2024
 
В США раскрыли последнюю провокацию Зеленского против России

Кеннеди-младший: Зеленский пытается разжечь конфликт между НАТО и Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский терпит поражение на линии фронта, из-за чего будет провоцировать разжигание конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. Об этом сообщил американский политик и экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.
Кеннеди-младший добавил, что, в соответствии с "планом" Зеленского, только развязывание полномасштабной войны между Россией и НАТО поможет ему достичь успеха в конфликте.
"Стратегия Зеленского заключается в том, что он знает, что не сможет победить, поэтому совершает безрассудные жесты, рассчитанные на то, чтобы втянуть НАТО в войну. Поскольку для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу", — считает политик.
Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что страны-члены НАТО, обсуждая возможность снятия с Украины запрета на удары по территории России, по сути рассматривают прямое вовлечение в украинский конфликт.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
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