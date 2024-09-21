Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону - 21.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240921/zelenskiy-851699636.html
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону - 21.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
Военные расходы на Укране увеличатся на 495 миллиардов гривен, или на порядка 12 миллиардов долларов. Соответствующий законопроект подписал украинский лидер... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T13:38+0300
2024-09-21T13:38+0300
украина
военные расходы
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f2b4082cae32cb009d0c1252dbcd9508.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Военные расходы на Укране увеличатся на 495 миллиардов гривен, или на порядка 12 миллиардов долларов. Соответствующий законопроект подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Как ранее сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, парламент поддержал проект закона об увеличении расходов бюджета Украины на военные нужды в этом году на более 12 миллиардов долларов. Согласно карте проекта, представленного на сайте Рады, документ подписан Зеленским в субботу. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: "увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов)". В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851671206.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_e4c7b348f6d7df1778abd92d7829ed79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, военные расходы, бюджет
УКРАИНА, военные расходы, бюджет
13:38 21.09.2024
 
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 12 млрд долларов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Военные расходы на Укране увеличатся на 495 миллиардов гривен, или на порядка 12 миллиардов долларов. Соответствующий законопроект подписал украинский лидер Владимир Зеленский.
Как ранее сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, парламент поддержал проект закона об увеличении расходов бюджета Украины на военные нужды в этом году на более 12 миллиардов долларов.
Согласно карте проекта, представленного на сайте Рады, документ подписан Зеленским в субботу. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: "увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов)".
В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности
19 сентября, 15:30
 
УКРАИНАвоенные расходыбюджет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала