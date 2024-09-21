https://1prime.ru/20240921/zelenskiy-851699636.html
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону - 21.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
Военные расходы на Укране увеличатся на 495 миллиардов гривен, или на порядка 12 миллиардов долларов. Соответствующий законопроект подписал украинский лидер... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T13:38+0300
2024-09-21T13:38+0300
2024-09-21T13:38+0300
украина
военные расходы
бюджет
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Военные расходы на Укране увеличатся на 495 миллиардов гривен, или на порядка 12 миллиардов долларов. Соответствующий законопроект подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Как ранее сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, парламент поддержал проект закона об увеличении расходов бюджета Украины на военные нужды в этом году на более 12 миллиардов долларов. Согласно карте проекта, представленного на сайте Рады, документ подписан Зеленским в субботу. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: "увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов)". В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, военные расходы, бюджет
УКРАИНА, военные расходы, бюджет
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 12 млрд долларов
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Военные расходы на Укране увеличатся на 495 миллиардов гривен, или на порядка 12 миллиардов долларов. Соответствующий законопроект подписал украинский лидер Владимир Зеленский.
Как ранее сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, парламент поддержал проект закона об увеличении расходов бюджета Украины на военные нужды в этом году на более 12 миллиардов долларов.
Согласно карте проекта, представленного на сайте Рады, документ подписан Зеленским в субботу. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: "увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов)".
В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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