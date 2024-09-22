https://1prime.ru/20240922/investitsii-851684651.html

Это не "оборонка". Во что сейчас вкладывают самые богатые люди мира

Это не "оборонка". Во что сейчас вкладывают самые богатые люди мира - 22.09.2024, ПРАЙМ

Это не "оборонка". Во что сейчас вкладывают самые богатые люди мира

Анализ распорядительных актов, статистических данных и акционерных отчетов корпораций показывает, что основные ресурсы центров инвестирования ­­– США, ЕС, Китая | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T08:00+0300

2024-09-22T08:00+0300

2024-09-22T08:00+0300

мнения аналитиков

инвестиции

вложения

ии

энергопереход

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Анализ распорядительных актов, статистических данных и акционерных отчетов корпораций показывает, что основные ресурсы центров инвестирования ­­– США, ЕС, Китая и стран Персидского залива сконцентрированы вокруг энергетического перехода и обеспечивающей инфраструктуры. Второй по популярности сегмент ­­– развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Строительство дата центров, хранилищ и тп. Вместе с тем, и энергетический переход, и инфраструктура ИИ взаимоувязаны, они не могут быть разделены, так как увеличение выбросов углерода от ИИ влияет на климатическую политику.Энергопереход к чистому нулю потребует от 1 до 3,5 триллионов долларов дополнительных среднегодовых капитальных инвестиций во всем мире до 2050 года. Модернизация возобновляемой энергетики и сетей требует первоначальных капиталовложений. Эти вложения окупаются в различных временных горизонтах в виде снижения эксплуатационных расходов и повышения энергетической устойчивости и стоимости. Переход также потребует инвестиций для решения проблем с затратами на активы, связанные с ископаемым топливом, проведения масштабных исследований и разработок, переподготовки рабочей силы, предложения систем социальной защиты уязвимым группам и финансирования развертывания инфраструктуры на ранней стадии.В первую очередь инвестиции осуществляются в создание новых источников возобновляемой энергии – главным образом, ветряной и солнечной. Именно эти два источника энергии являются базовыми. Затем инвестиции распространяются на инфраструктуру – заправки, сети, места хранилищ и тп. Нужно сказать, что основная задержка при переходе на возобновляемые источники заключается в том, что нужно менять все сети доставки энергии. Существующие не подходят. Это займет длительное время.Газ является переходным топливом во время энергетического перехода. Инвестиции в новую инфраструктуру сжиженного газа, который доставляется танкерами - отдельный вид вложений. Но на ограниченный период времени – до 2047 года. С этого года ЕС перестанет закупать и использовать ископаемое топливо почти полностью. Европейский Союз имеет самые агрессивные климатические цели и, соответственно, экономическую политику в этом направлении. Например, с 2035 года ЕС законодательно запретил продажу и использование на своей территории автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Поскольку традиционные автомашины заменят электромобили, главным металлом для промышленности ЕС станет литий – потребности в нем увеличатся в 11 раз.Инвестиционной заменой ископаемому топливу является другой продукт, необходимый практически всем высокотехнологичным производствам – редкоземельные элементы. Хотя многие из них редкими не являются. Среди необходимых минералов редкоземельные элементы (РЗЭ) являются ключевыми компонентами экологически чистых технологий, таких как ветряные турбины и электромобили. Они применяются, как добавки для изменения свойств металлических сплавов, каталитической очистки в химическом производстве и очистки выбросов двигателей внутреннего сгорания, нефтяной промышленности, в оптике, производстве аккумуляторных батарей, магнитных материалов и др.Расчеты показывают, что в ближайшие пять лет суммарная установленная мощность ветроэнергетических установок вырастет в 2,5 раза. Уже сегодня доля ветроэнергетики достигает 17% от общего объема выработки электроэнергии в ЕС и больше 10% в мире. Поэтому ветроэнергетика в ближайшем будущем станет одним из основных источников не только возобновляемойэнергии, но и всей энергосистемы в целом. Также следует ожидать, что к 2035 г. количество электромобилей в ЕС вырастет почти в 30 раз и практически полностью заменит легковой пассажирский транспорт.Таким образом, прямо сейчас происходит формирование новой добывающей промышленности – добычи редких и не очень редких металлов. Их география значительно больше локализована, чем у ископаемого топлива, и находится в таких странах, как Монголия, Казахстан, Чили и тд.Финансирование научных открытий или энергоэффективных технологий становится совершенно самостоятельным видом деятельности и уже не является вспомогательным для больших технологических компаний. Основной центр открытий – США, затем ЕС. Ежегодно открываются сотни стартапов, и эта деятельность имеет отдельное стимулирование со стороны государств. Уже есть технологии, позволяющие сократить вторую половину выбросов, которые необходимы миру, чтобы свести их к нулю. Такие технологии существуют, но еще 10 лет назад их не было. Они пока не являются коммерческими, но уже находятся в стадии разработки, и многие из них финансируются венчурными фирмами и другими инвесторами на ранней стадии.Что впереди?Ближайшие примерно 25 лет будут происходить процессы, которые полностью перестроят всю мировую экономику, на создание которой мир потратил последние 300 лет. Это потребует огромных объемов инвестиционного капитала. Оценки составляют от 100 до 150 триллионов долларов. Инвестирование этого капитала создаст для инвесторов новые риски и новые возможности. Действия, которые инвесторы предпримут в ближайшие несколько десятилетий, совершенно изменят форму бизнеса, его процедуры и т.п. Возобновляемая энергия, электромобили, хранение энергии, экологически чистый водород и удаление углерода - это совершенно разные отрасли. Но на самом деле они очень тесно связаны. Фактически они ускоряют рост в других секторах, как по технологическим причинам, так и по причине объединения капитала и того, как эти секторы работают вместе. Таким образом, климатические проекты – это самые интересные инвестиционные проекты на ближайшие годы с очень высокой степенью рентабельностиАвтор - Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова

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Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

мнения аналитиков, инвестиции, вложения, ии, энергопереход