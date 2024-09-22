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“С радостью расстанутся с накоплениями”: еще одна схема обмана пенсионеров

“С радостью расстанутся с накоплениями”: еще одна схема обмана пенсионеров - 22.09.2024, ПРАЙМ

“С радостью расстанутся с накоплениями”: еще одна схема обмана пенсионеров

После небольшой передышки в Москве и других крупных городах активизировались мошенники, предлагающие пенсионерам "омолаживающие и восстанавливающие" процедуры и | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T02:02+0300

2024-09-22T02:02+0300

2024-09-22T02:02+0300

мошенничество

пенсионеры

лечение

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мошенники

юрист

иван соловьев

эксклюзив

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. После небольшой передышки в Москве и других крупных городах активизировались мошенники, предлагающие пенсионерам "омолаживающие и восстанавливающие" процедуры и чудо-препараты. Об этом рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев."Схема с салонами медицинских услуг - когда "маркетологи" по телефону или лично приглашают на якобы бесплатный сеанс, навязывают услугу и сразу оформляют кредит в МФО на оплату "лечения", все еще работает", - отмечает юрист. Как правило, располагаются они в престижных местах. Антураж также соответствует "уникальности" предоставляемых услуг и должен помогать клиентам "с радостью расставаться со своими накоплениями".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСегодня мошенники стали активно продвигают легенду лечебного восстановления кожи лица. Как только пациент оказывается в кабинете "врача", схема начинает работать. Умелые разводилы в белых халатах нажимают на нужные рычаги в сознании тех, кто "хочет выглядеть хорошо и сохранить свежесть молодости".Нет денег с собой на наш уникальный комплекс и супер-процедуру? Ничего, сейчас оформим договор, и все наши услуги станут вам сразу же доступны. Пройдемте к менеджеру, предлагают "врачи". "И уже там готового на все клиента ждет договор на оплату с кредитом. Условия, мягко говоря, драконовские - услуга около 100 тысяч, плюс 80% годовых по кредиту МФО", - говорит Соловьев.Итог известен – понимание того, что "чудо-средства" для омоложения просто не существует, а пожилой человек попал в долговую кабалу к непонятной микрофинансовой организации. А далее - претензии, споры, суды."Ведь "салон красоты" готов к такому прозрению обманутого человека. Там все документы подшиты, все видео (правда, как правило, без звука), подтверждающие добровольность подписания договора, готовы к просмотру. И грамотные юристы на подхвате. Вот и выходят оттуда полицейские с кипой отксерокопированных договоров и бесполезных объяснений. А пожилые люди платят", - рассказывает эксперт.По мнению Соловьева, чтобы предотвратить подобные случаи, необходим комплекс организационных и законодательных мер (в сфере административного, гражданского-правового и уголовного законодательства), направленных на пресечение деятельности таких организаций. Ведь каждая из них работает "не просто так". Есть те, кто покровительствует ей и оказывает услуги безопасности.С такими "крышевателями" необходимо разобраться в первую очередь. "Выбив из такой схемы коррупционную составляющую, можно добиться и ее окончательного разрушения", - подытожил юрист.

https://1prime.ru/20240916/pensii-851553718.html

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пенсионеры, лечение, услуги, мошенники, юрист, иван соловьев, эксклюзив