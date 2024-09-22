https://1prime.ru/20240922/svo-851703141.html

"Ходячий мертвец". В Сети оценили новый план Зеленского

"Ходячий мертвец". В Сети оценили новый план Зеленского - 22.09.2024, ПРАЙМ

"Ходячий мертвец". В Сети оценили новый план Зеленского

Пользователи соцсети X жестко ответили на заявление Владимира Зеленского относительно своего нового плана "усиления" Украины. | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T00:05+0300

2024-09-22T00:05+0300

2024-09-22T00:05+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

план

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Пользователи соцсети X жестко ответили на заявление Владимира Зеленского относительно своего нового плана "усиления" Украины.Как заявлял Зеленский, он представит руководству Соединенных Штатов ряд предложений, которые касаются не только принятия необходимых мер для того, чтобы Украина выстояла в конфликте, но и по укреплению страны.Пользователь с ником Amuseзадал ключевой на текущий момент вопрос: "Сумасшедшая идея, почему бы не начать переговоры с Россией?"Другой пользователь – Joseph Magnani – в связи с заявлением Зеленского решил обратиться к администрации Соединенных Штатов: "США нужно остановить спонсирование Украины".Комментатор с ником Amy Strong сделал Зеленскому контрпредложение: "Мы были твоим банком три года. Уходи".А Colleen the Vet, видимо, понимая бессмысленность призывов, ограничился краткой характеристикой Зеленского: "Ходячий мертвец".Пользователь же Mike V просто выразил свои чувства по отношению к ситуации: "Я с нетерпением жду твоего поражения".Как сообщало информагентство Bloomberg, ссылаясь на источники, Зеленский планирует представить администрации США план, предусматривающий вступление Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз, а с этим и обязательства Соединенных Штатов по постоянным поставкам Киеву вооружения.

https://1prime.ru/20240921/svo-851702827.html

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владимир зеленский, план