Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ходячий мертвец". В Сети оценили новый план Зеленского - 22.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240922/svo-851703141.html
"Ходячий мертвец". В Сети оценили новый план Зеленского
"Ходячий мертвец". В Сети оценили новый план Зеленского - 22.09.2024, ПРАЙМ
"Ходячий мертвец". В Сети оценили новый план Зеленского
Пользователи соцсети X жестко ответили на заявление Владимира Зеленского относительно своего нового плана "усиления" Украины. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T00:05+0300
2024-09-22T00:05+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
план
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Пользователи соцсети X жестко ответили на заявление Владимира Зеленского относительно своего нового плана "усиления" Украины.Как заявлял Зеленский, он представит руководству Соединенных Штатов ряд предложений, которые касаются не только принятия необходимых мер для того, чтобы Украина выстояла в конфликте, но и по укреплению страны.Пользователь с ником Amuseзадал ключевой на текущий момент вопрос: "Сумасшедшая идея, почему бы не начать переговоры с Россией?"Другой пользователь – Joseph Magnani – в связи с заявлением Зеленского решил обратиться к администрации Соединенных Штатов: "США нужно остановить спонсирование Украины".Комментатор с ником Amy Strong сделал Зеленскому контрпредложение: "Мы были твоим банком три года. Уходи".А Colleen the Vet, видимо, понимая бессмысленность призывов, ограничился краткой характеристикой Зеленского: "Ходячий мертвец".Пользователь же Mike V просто выразил свои чувства по отношению к ситуации: "Я с нетерпением жду твоего поражения".Как сообщало информагентство Bloomberg, ссылаясь на источники, Зеленский планирует представить администрации США план, предусматривающий вступление Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз, а с этим и обязательства Соединенных Штатов по постоянным поставкам Киеву вооружения.
https://1prime.ru/20240921/svo-851702827.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, план
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план
00:05 22.09.2024
 
"Ходячий мертвец". В Сети оценили новый план Зеленского

Новый план Зеленского вызвал гневную реакцию в Сети

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Пользователи соцсети X жестко ответили на заявление Владимира Зеленского относительно своего нового плана "усиления" Украины.
Как заявлял Зеленский, он представит руководству Соединенных Штатов ряд предложений, которые касаются не только принятия необходимых мер для того, чтобы Украина выстояла в конфликте, но и по укреплению страны.
Пользователь с ником Amuseзадал ключевой на текущий момент вопрос: "Сумасшедшая идея, почему бы не начать переговоры с Россией?"
Другой пользователь – Joseph Magnani – в связи с заявлением Зеленского решил обратиться к администрации Соединенных Штатов: "США нужно остановить спонсирование Украины".
Флаг США
"Прямая война". В США раскрыли план Зеленского
Вчера, 22:58
Комментатор с ником Amy Strong сделал Зеленскому контрпредложение: "Мы были твоим банком три года. Уходи".
А Colleen the Vet, видимо, понимая бессмысленность призывов, ограничился краткой характеристикой Зеленского: "Ходячий мертвец".
Пользователь же Mike V просто выразил свои чувства по отношению к ситуации: "Я с нетерпением жду твоего поражения".
Как сообщало информагентство Bloomberg, ссылаясь на источники, Зеленский планирует представить администрации США план, предусматривающий вступление Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз, а с этим и обязательства Соединенных Штатов по постоянным поставкам Киеву вооружения.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскийплан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала