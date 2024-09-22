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В ВСУ сделали признание об успехах России на фронте

В ВСУ сделали признание об успехах России на фронте - 22.09.2024, ПРАЙМ

В ВСУ сделали признание об успехах России на фронте

Вооруженные силы Украины столкнулись с тяжелой ситуацией в направлении Красноармейска. Об этом сообщило издание Washington Post, приводя слова украинского... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T13:39+0300

2024-09-22T13:39+0300

2024-09-22T13:56+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с тяжелой ситуацией в направлении Красноармейска. Об этом сообщило издание Washington Post, приводя слова украинского командира танкового подразделения 68-й бригады с позывным Физик."Несмотря на то, что Красноармейск остается под контролем Украины, как логистический узел, его "уже можно назвать потерянным", — заявил он.Командир добавил, что российской армии удалось отрезать три основные дороги, разрушить мосты или продвинуться достаточно близко, чтобы контролировать движение армии Украины при помощи артиллерии и беспилотников. По его словам, у ВСУ нет возможности собрать достаточное количество сил для контрнаступления. Физик резюмировал, что в таких условиях украинские войска вынуждены все время обороняться и медленно отступать.

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украина

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