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"Таков выбор". На Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине

"Таков выбор". На Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине - 22.09.2024, ПРАЙМ

"Таков выбор". На Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине

В конфликте на Украине Запад может либо потерпеть ограниченное поражением, либо столкнуться с глобальной катастрофой. Такое мнение в своем блоге на YouTube... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T21:50+0300

2024-09-22T21:50+0300

2024-09-22T21:51+0300

спецоперация на украине

сво

запад

экспертное мнение

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. В конфликте на Украине Запад может либо потерпеть ограниченное поражением, либо столкнуться с глобальной катастрофой. Такое мнение в своем блоге на YouTube заявил британский военный эксперт Александр Меркурис."На Западе должны осознать, что в этом конфликте (на Украине – прим. ред.) к него нет возможности победить, - пишет эксперт. - Единственный вопрос заключается в том, потерпим ли мы ограниченное геополитическое поражение или столкнемся с катастрофой из-за прямой военной конфронтации с Россией".При этом Меркурис подчеркнул, что второй вариант – угроза для всего человечества и как таковой жизни на Земле."Таков реальный выбор", — отметил эксперт.

https://1prime.ru/20240917/spg-851610915.html

запад

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сво, запад, экспертное мнение