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"Таков выбор". На Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине - 22.09.2024, ПРАЙМ
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"Таков выбор". На Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине
"Таков выбор". На Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине - 22.09.2024, ПРАЙМ
"Таков выбор". На Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине
В конфликте на Украине Запад может либо потерпеть ограниченное поражением, либо столкнуться с глобальной катастрофой. Такое мнение в своем блоге на YouTube... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T21:50+0300
2024-09-22T21:51+0300
спецоперация на украине
сво
запад
экспертное мнение
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. В конфликте на Украине Запад может либо потерпеть ограниченное поражением, либо столкнуться с глобальной катастрофой. Такое мнение в своем блоге на YouTube заявил британский военный эксперт Александр Меркурис."На Западе должны осознать, что в этом конфликте (на Украине – прим. ред.) к него нет возможности победить, - пишет эксперт. - Единственный вопрос заключается в том, потерпим ли мы ограниченное геополитическое поражение или столкнемся с катастрофой из-за прямой военной конфронтации с Россией".При этом Меркурис подчеркнул, что второй вариант – угроза для всего человечества и как таковой жизни на Земле."Таков реальный выбор", — отметил эксперт.
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сво, запад, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, СВО, ЗАПАД, экспертное мнение
21:50 22.09.2024 (обновлено: 21:51 22.09.2024)
 
"Таков выбор". На Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине

Меркурис: у Запада есть только два выхода из украинского конфликта

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. В конфликте на Украине Запад может либо потерпеть ограниченное поражением, либо столкнуться с глобальной катастрофой. Такое мнение в своем блоге на YouTube заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
"На Западе должны осознать, что в этом конфликте (на Украине – прим. ред.) к него нет возможности победить, - пишет эксперт. - Единственный вопрос заключается в том, потерпим ли мы ограниченное геополитическое поражение или столкнемся с катастрофой из-за прямой военной конфронтации с Россией".
При этом Меркурис подчеркнул, что второй вариант – угроза для всего человечества и как таковой жизни на Земле.
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"Таков реальный выбор", — отметил эксперт.
 
Спецоперация на УкраинеСВОЗАПАДэкспертное мнение
 
 
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