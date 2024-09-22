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И вечный бой. В Британии дали прогноз по развитию конфликта на Украине

И вечный бой. В Британии дали прогноз по развитию конфликта на Украине - 22.09.2024, ПРАЙМ

И вечный бой. В Британии дали прогноз по развитию конфликта на Украине

На Западе считают, что из-за отказа украинских властей признать часть территорий за Российской Федерацией конфликт станет "вечным". Об этом рассказывает в... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T22:25+0300

2024-09-22T22:25+0300

2024-09-22T22:27+0300

спецоперация на украине

украина

конфликт

экспертное мнение

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. На Западе считают, что из-за отказа украинских властей признать часть территорий за Российской Федерацией конфликт станет "вечным". Об этом рассказывает в материале для издания Times политолог Марк Галеотти.Он цитирует в статье заявление неназванного "ястреба" – сотрудника польского аналитического центра: "Сегодня настоящая борьба заключается в том, чтобы обеспечить как можно меньшее перемещение будущих границ Украины".Комментируя это высказывание, Галеотти предупреждает, что отказ от признания Украиной потерь территорий может обернуться "вечной войной".По его словам, сегодня даже самые оголтелые сторонники Украины испытывают скепсис в отношении способности Киева вернуть все утраченные в ходе конфликта территории. При этом политолог отмечает, что странах Евросоюза в настоящий момент наблюдается значительная "усталость от Украины".

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украина, конфликт, экспертное мнение