https://1prime.ru/20240922/ukraina-851704804.html

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине - 22.09.2024, ПРАЙМ

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине

Лидеры Соединенных Штатов, Индии, Японии и Австралии призвали к немедленному прекращению огня на Украине, но не упомянули при этом Россию. | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T10:24+0300

2024-09-22T10:24+0300

2024-09-22T10:24+0300

спецоперация на украине

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ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Лидеры Соединенных Штатов, Индии, Японии и Австралии призвали к немедленному прекращению огня на Украине, но не упомянули при этом Россию. Это следует из совместного заявления государств, оформленного после встречи в формате QUAD."Мы вновь заявляем о необходимости всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности", — указано в тексте документа.Согласно заявлению, украинский кризис также негативно сказывается на продовольственной и энергетической мировой безопасности, что особенно опасно для развивающихся государств.

https://1prime.ru/20240920/zelenskiy-851687719.html

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россия, сша, украина, индия, япония