https://1prime.ru/20240922/ukraina-851704804.html
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине - 22.09.2024, ПРАЙМ
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине
Лидеры Соединенных Штатов, Индии, Японии и Австралии призвали к немедленному прекращению огня на Украине, но не упомянули при этом Россию. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T10:24+0300
2024-09-22T10:24+0300
2024-09-22T10:24+0300
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ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Лидеры Соединенных Штатов, Индии, Японии и Австралии призвали к немедленному прекращению огня на Украине, но не упомянули при этом Россию. Это следует из совместного заявления государств, оформленного после встречи в формате QUAD."Мы вновь заявляем о необходимости всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности", — указано в тексте документа.Согласно заявлению, украинский кризис также негативно сказывается на продовольственной и энергетической мировой безопасности, что особенно опасно для развивающихся государств.
https://1prime.ru/20240920/zelenskiy-851687719.html
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россия, сша, украина, индия, япония
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ИНДИЯ, ЯПОНИЯ
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине, не упомянув РФ
ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Лидеры Соединенных Штатов, Индии, Японии и Австралии призвали к немедленному прекращению огня на Украине, но не упомянули при этом Россию.
Это следует из совместного заявления государств, оформленного после встречи в формате QUAD.
"Мы вновь заявляем о необходимости всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности", — указано в тексте документа.
Согласно заявлению, украинский кризис также негативно сказывается на продовольственной и энергетической мировой безопасности, что особенно опасно для развивающихся государств.
Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский