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Запад не понимает угрозы поставок оружия Киеву, заявила Захарова
Запад не понимает угрозы поставок оружия Киеву, заявила Захарова - 22.09.2024, ПРАЙМ
Запад не понимает угрозы поставок оружия Киеву, заявила Захарова
Запад не осознает угрозы, которую несут за собой поставки их оружия Киеву и применения его против атомных электростанций, заявил пресс-секретарь российского... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T13:53+0300
2024-09-22T13:53+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Запад не осознает угрозы, которую несут за собой поставки их оружия Киеву и применения его против атомных электростанций, заявил пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.Об этом она сообщила в разговоре с Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста. "Есть такое выражение — слабоумие и отвага, это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях или другого цвета линиях, вопрос в здравом смысле", — сказала Захарова.Кроме того, по словам официального представителя МИД, понять, о чем думают представители западной элиты, поставляя Украине оружие, которое ВСУ используют против АЭС, довольно сложно. Она добавила, что у радиации нет границ, так что пострадать от нее может не только Россия. Захарова также указала на то, что поставляемое Украине оружие распространилось по Европейскому континенту и перетекло на регион Ближнего Востока.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, АЭС, ЕВРОПА
Запад не понимает угрозы поставок оружия Киеву, заявила Захарова
Захарова оценила передачу Киеву западного оружия словами "слабоумие и отвага"
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Запад не осознает угрозы, которую несут за собой поставки их оружия Киеву и применения его против атомных электростанций, заявил пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Об этом она сообщила в разговоре с Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале
журналиста.
"Есть такое выражение — слабоумие и отвага, это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях или другого цвета линиях, вопрос в здравом смысле", — сказала Захарова.
Кроме того, по словам официального представителя МИД, понять, о чем думают представители западной элиты, поставляя Украине оружие, которое ВСУ используют против АЭС, довольно сложно. Она добавила, что у радиации нет границ, так что пострадать от нее может не только Россия.
Захарова также указала на то, что поставляемое Украине оружие распространилось по Европейскому континенту и перетекло на регион Ближнего Востока.
Глава "Росатома" объяснил, почему Запад замалчивает угрозу против АЭС