https://1prime.ru/20240922/ukraina-851706347.html

В США жестко ответили на жалобу украинцев

В США жестко ответили на жалобу украинцев - 22.09.2024, ПРАЙМ

В США жестко ответили на жалобу украинцев

В Соединенных Штатах не обращают внимания на мнение украинцев об ударах западным оружием по российской территории. Об этом в социальной сети X сообщил... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T14:57+0300

2024-09-22T14:57+0300

2024-09-22T14:57+0300

спецоперация на украине

россия

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нато

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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах не обращают внимания на мнение украинцев об ударах западным оружием по российской территории. Об этом в социальной сети X сообщил экс-разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер.Таким образом он прокомментировал публикацию издания Kyiv Independent, где приводилась негативная реакция украинцев на совместную статью Дональда Трампа-младшего и Роберта Кеннеди."Нам, гражданам США, плевать, что думают ваши "выдающиеся" украинцы", — сообщил Риттер.Ранее Трамп-младший и Кеннеди написали статью для издания Hill, в которой высказали опасения из-за потенциального снятия с Киева запрета на удары по России. По их словам, такое решение может спровоцировать полномасштабную войну.В публикации также содержался призыв к Белому дому начать переговоры с Москвой для урегулирования украинского конфликта.

https://1prime.ru/20240920/otstavki-851694739.html

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россия, украина, нато