https://1prime.ru/20240922/ukraina-851706347.html
В США жестко ответили на жалобу украинцев
В США жестко ответили на жалобу украинцев - 22.09.2024, ПРАЙМ
В США жестко ответили на жалобу украинцев
В Соединенных Штатах не обращают внимания на мнение украинцев об ударах западным оружием по российской территории. Об этом в социальной сети X сообщил... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T14:57+0300
2024-09-22T14:57+0300
2024-09-22T14:57+0300
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах не обращают внимания на мнение украинцев об ударах западным оружием по российской территории. Об этом в социальной сети X сообщил экс-разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер.Таким образом он прокомментировал публикацию издания Kyiv Independent, где приводилась негативная реакция украинцев на совместную статью Дональда Трампа-младшего и Роберта Кеннеди."Нам, гражданам США, плевать, что думают ваши "выдающиеся" украинцы", — сообщил Риттер.Ранее Трамп-младший и Кеннеди написали статью для издания Hill, в которой высказали опасения из-за потенциального снятия с Киева запрета на удары по России. По их словам, такое решение может спровоцировать полномасштабную войну.В публикации также содержался призыв к Белому дому начать переговоры с Москвой для урегулирования украинского конфликта.
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россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
В США жестко ответили на жалобу украинцев
Риттер: американцам плевать на мнение украинцев об ударах по России
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ.
В Соединенных Штатах не обращают внимания на мнение украинцев об ударах западным оружием по российской территории. Об этом в социальной сети X
сообщил экс-разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер.
Таким образом он прокомментировал публикацию издания Kyiv Independent, где приводилась негативная реакция украинцев на совместную статью Дональда Трампа-младшего и Роберта Кеннеди.
"Нам, гражданам США, плевать, что думают ваши "выдающиеся" украинцы", — сообщил Риттер.
Ранее Трамп-младший и Кеннеди написали статью для издания Hill, в которой высказали опасения из-за потенциального снятия с Киева запрета на удары по России. По их словам, такое решение может спровоцировать полномасштабную войну.
В публикации также содержался призыв к Белому дому начать переговоры с Москвой для урегулирования украинского конфликта.
СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР