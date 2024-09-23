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У-хоррор: российский авторынок приготовился платить дань

У-хоррор: российский авторынок приготовился платить дань - 23.09.2024, ПРАЙМ

У-хоррор: российский авторынок приготовился платить дань

Рынок – это живой организм. Вопрос о том, как изменятся цены на авто и запчасти с 1 октября, коснется буквально всех россиян и отзовется глубинными сдвигами в... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T08:00+0300

2024-09-23T08:00+0300

2024-09-23T08:00+0300

авто

утильсбор

мнения аналитиков

утилизационный сбор на автомобили

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851619079.jpg?1727067601

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рынок – это живой организм. Вопрос о том, как изменятся цены на авто и запчасти с 1 октября, коснется буквально всех россиян и отзовется глубинными сдвигами в экономике и политике.История может многое рассказать о будущем. Впервые Россия ввела специальный сбор 1 сентября 2012 года – всего через несколько дней после вступления в ВТО. Налог распространялся на импортируемые легковые, грузовые автомобили и автобусы, чтобы поддержать отечественного автопроизводителя. Плата составляла от 420 до 2700 евро за новые автомобили и от 2600 до 17 200 евро за подержанные автомобили старше трех лет.Россия, являлась на тот момент времени третьим по величине торговым партнером ЕС, впервые столкнулась с иском со стороны европартнеров. Автомобили и автозапчасти были и остаются одними из важнейших статей экспорта ЕС в Россию. Экспорт автомобилей из ЕС в Россию составлял 10 миллиардов евро в 2012 году. А уже в 2013 году экспорт сократился на семь процентов с момента введения российского специального сбора в сентябре 2012 года. По данным дипломатического ведомства ЕС, этот сбор принес российскому правительству дополнительные 1,3 миллиарда евро в казну. Бенефициар очевиден. А изменились ли к лучшему позиции отечественного автопрома в те времена на фоне применения заградительных пошлин? Нет, не изменились.Тогда же европейцы видели себя в невыгодном положении, поскольку Россия взимала плату за утилизацию только с автомобилей, импортированных из ЕС, а не с автомобилей отечественного производства или автомобилей, импортированных из Казахстана и Белоруссии. Это искажало, по их мнению, конкуренцию.Однако, спираль истории раскручивается. 12 лет спустя мы видим очередной мощный рост утилизационного сбора и ужесточение условий сертификации импортируемой техники. С августа 2023 года были увеличены коэффициенты утилизационного сбора на легковые автомобили.Учитывая, что российским автопроизводителям, подписавшим СПИК, затраты по уплате утилизационного сбора компенсируют в виде промышленных субсидий, его повышение прежде всего негативно сказывается на ценах на китайские и другие импортируемые автомобили. Также с 1 апреля 2024 года налоги и сборы, которые были не доплачены из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввезенных в РФ из стран ЕАЭС, учитываются в составе утилизационного сбора. И вот теперь, с 1 октября 2024 года ожидается новое повышение утилизационного сбора на легковые автомобили. В зависимости от объема двигателя, рост утильсбора составит от 70% до 85%.Наиболее чувствительные изменения ожидаются для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров. Если сейчас утильсбор на такие автомобили составляет около 300 600 рублей, то с октября он вырастет до 556 000 рублей. В результате этого резкого увеличения, общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы.Может! Но пока наш рынок насыщают неумеренным параллельным импортом без новых ставок, а на границах поток ввозимых иномарок бьет все рекорды, то шлейф роста цен будет сглажен до конца года, как минимум, а в 2025 году ожидается дальнейшая индексация коэффициентов утилизационного сбора.В этой же категории автомобилей, в основном, будут конкурировать и наши автопроизводители, и они постараются также нарастить свои доходы. Рост цен неизбежен. Уже с 14 августа "АвтоВАЗ" повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Машины модельного ряда "Гранта" и "Нива" подорожали на сумму от 20 тысяч до 45 тысяч рублей. Ползучий процесс будет нарастать повсеместно. Запчасти и аксессуары также будут дорожать.Сейчас сложно оценить, насколько вырастут поступления в бюджет страны от введения этого У-сбора, но то что сбытовой автобизнес уже научился извлекать выгоду из знаковых постановлений правительства для автопродуктов – это точно. Ажиотаж на рынке разгоняется нешуточный. И авторизованные и независимые дилеры, дистрибьюторы и импортеры "вычесывают" свои клиентские базы и раскачивают нервы потенциальных потребителей, пугая ужасами "ПОСЛЕ" и гарантируя все выгоды "ДО". Все работает неизменно по законам автокоммерческого хоррора.А вот как этим удастся воспользоваться нашей автомобильной отрасли? Это большой вопрос. Объективно: ситуация с санкциями и креном на "восток" еще более жесткая, чем 12 лет назад. Инвестиции в отрасль очень ограничены и увы, не очень эффективны в отдаче. "Индустриализация страны" стоит на повестке остро!Автор– к.т.н., доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов

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Анатолий Фиронов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848453817_0:215:960:1175_100x100_80_0_0_c57dc64779f5e1fe454d53828ad9df7f.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анатолий Фиронов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848453817_0:215:960:1175_100x100_80_0_0_c57dc64779f5e1fe454d53828ad9df7f.jpg

авто, утильсбор, мнения аналитиков, утилизационный сбор на автомобили