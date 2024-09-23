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У-хоррор: российский авторынок приготовился платить дань - 23.09.2024, ПРАЙМ
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У-хоррор: российский авторынок приготовился платить дань
У-хоррор: российский авторынок приготовился платить дань - 23.09.2024, ПРАЙМ
У-хоррор: российский авторынок приготовился платить дань
Рынок – это живой организм. Вопрос о том, как изменятся цены на авто и запчасти с 1 октября, коснется буквально всех россиян и отзовется глубинными сдвигами в... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T08:00+0300
2024-09-23T08:00+0300
авто
утильсбор
мнения аналитиков
утилизационный сбор на автомобили
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851619079.jpg?1727067601
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рынок – это живой организм. Вопрос о том, как изменятся цены на авто и запчасти с 1 октября, коснется буквально всех россиян и отзовется глубинными сдвигами в экономике и политике.История может многое рассказать о будущем. Впервые Россия ввела специальный сбор 1 сентября 2012 года – всего через несколько дней после вступления в ВТО. Налог распространялся на импортируемые легковые, грузовые автомобили и автобусы, чтобы поддержать отечественного автопроизводителя. Плата составляла от 420 до 2700 евро за новые автомобили и от 2600 до 17 200 евро за подержанные автомобили старше трех лет.Россия, являлась на тот момент времени третьим по величине торговым партнером ЕС, впервые столкнулась с иском со стороны европартнеров. Автомобили и автозапчасти были и остаются одними из важнейших статей экспорта ЕС в Россию. Экспорт автомобилей из ЕС в Россию составлял 10 миллиардов евро в 2012 году. А уже в 2013 году экспорт сократился на семь процентов с момента введения российского специального сбора в сентябре 2012 года. По данным дипломатического ведомства ЕС, этот сбор принес российскому правительству дополнительные 1,3 миллиарда евро в казну. Бенефициар очевиден. А изменились ли к лучшему позиции отечественного автопрома в те времена на фоне применения заградительных пошлин? Нет, не изменились.Тогда же европейцы видели себя в невыгодном положении, поскольку Россия взимала плату за утилизацию только с автомобилей, импортированных из ЕС, а не с автомобилей отечественного производства или автомобилей, импортированных из Казахстана и Белоруссии. Это искажало, по их мнению, конкуренцию.Однако, спираль истории раскручивается. 12 лет спустя мы видим очередной мощный рост утилизационного сбора и ужесточение условий сертификации импортируемой техники. С августа 2023 года были увеличены коэффициенты утилизационного сбора на легковые автомобили.Учитывая, что российским автопроизводителям, подписавшим СПИК, затраты по уплате утилизационного сбора компенсируют в виде промышленных субсидий, его повышение прежде всего негативно сказывается на ценах на китайские и другие импортируемые автомобили. Также с 1 апреля 2024 года налоги и сборы, которые были не доплачены из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввезенных в РФ из стран ЕАЭС, учитываются в составе утилизационного сбора. И вот теперь, с 1 октября 2024 года ожидается новое повышение утилизационного сбора на легковые автомобили. В зависимости от объема двигателя, рост утильсбора составит от 70% до 85%.Наиболее чувствительные изменения ожидаются для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров. Если сейчас утильсбор на такие автомобили составляет около 300 600 рублей, то с октября он вырастет до 556 000 рублей. В результате этого резкого увеличения, общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы.Может! Но пока наш рынок насыщают неумеренным параллельным импортом без новых ставок, а на границах поток ввозимых иномарок бьет все рекорды, то шлейф роста цен будет сглажен до конца года, как минимум, а в 2025 году ожидается дальнейшая индексация коэффициентов утилизационного сбора.В этой же категории автомобилей, в основном, будут конкурировать и наши автопроизводители, и они постараются также нарастить свои доходы. Рост цен неизбежен. Уже с 14 августа "АвтоВАЗ" повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Машины модельного ряда "Гранта" и "Нива" подорожали на сумму от 20 тысяч до 45 тысяч рублей. Ползучий процесс будет нарастать повсеместно. Запчасти и аксессуары также будут дорожать.Сейчас сложно оценить, насколько вырастут поступления в бюджет страны от введения этого У-сбора, но то что сбытовой автобизнес уже научился извлекать выгоду из знаковых постановлений правительства для автопродуктов – это точно. Ажиотаж на рынке разгоняется нешуточный. И авторизованные и независимые дилеры, дистрибьюторы и импортеры "вычесывают" свои клиентские базы и раскачивают нервы потенциальных потребителей, пугая ужасами "ПОСЛЕ" и гарантируя все выгоды "ДО". Все работает неизменно по законам автокоммерческого хоррора.А вот как этим удастся воспользоваться нашей автомобильной отрасли? Это большой вопрос. Объективно: ситуация с санкциями и креном на "восток" еще более жесткая, чем 12 лет назад. Инвестиции в отрасль очень ограничены и увы, не очень эффективны в отдаче. "Индустриализация страны" стоит на повестке остро!Автор– к.т.н., доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов
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Анатолий Фиронов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
авто, утильсбор, мнения аналитиков, утилизационный сбор на автомобили
Авто, утильсбор, Мнения аналитиков, утилизационный сбор на автомобили
08:00 23.09.2024
 
У-хоррор: российский авторынок приготовился платить дань

Эксперт Фиронов: после введения утильсбора с 1 октября авто подорожают не сразу

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Доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов
Анатолий Фиронов
Доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха, к.т.н.
Все материалы
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рынок – это живой организм. Вопрос о том, как изменятся цены на авто и запчасти с 1 октября, коснется буквально всех россиян и отзовется глубинными сдвигами в экономике и политике.
История может многое рассказать о будущем. Впервые Россия ввела специальный сбор 1 сентября 2012 года – всего через несколько дней после вступления в ВТО. Налог распространялся на импортируемые легковые, грузовые автомобили и автобусы, чтобы поддержать отечественного автопроизводителя. Плата составляла от 420 до 2700 евро за новые автомобили и от 2600 до 17 200 евро за подержанные автомобили старше трех лет.
Россия, являлась на тот момент времени третьим по величине торговым партнером ЕС, впервые столкнулась с иском со стороны европартнеров. Автомобили и автозапчасти были и остаются одними из важнейших статей экспорта ЕС в Россию. Экспорт автомобилей из ЕС в Россию составлял 10 миллиардов евро в 2012 году. А уже в 2013 году экспорт сократился на семь процентов с момента введения российского специального сбора в сентябре 2012 года.
По данным дипломатического ведомства ЕС, этот сбор принес российскому правительству дополнительные 1,3 миллиарда евро в казну. Бенефициар очевиден. А изменились ли к лучшему позиции отечественного автопрома в те времена на фоне применения заградительных пошлин? Нет, не изменились.
Тогда же европейцы видели себя в невыгодном положении, поскольку Россия взимала плату за утилизацию только с автомобилей, импортированных из ЕС, а не с автомобилей отечественного производства или автомобилей, импортированных из Казахстана и Белоруссии. Это искажало, по их мнению, конкуренцию.
Однако, спираль истории раскручивается. 12 лет спустя мы видим очередной мощный рост утилизационного сбора и ужесточение условий сертификации импортируемой техники. С августа 2023 года были увеличены коэффициенты утилизационного сбора на легковые автомобили.
Учитывая, что российским автопроизводителям, подписавшим СПИК, затраты по уплате утилизационного сбора компенсируют в виде промышленных субсидий, его повышение прежде всего негативно сказывается на ценах на китайские и другие импортируемые автомобили. Также с 1 апреля 2024 года налоги и сборы, которые были не доплачены из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввезенных в РФ из стран ЕАЭС, учитываются в составе утилизационного сбора. И вот теперь, с 1 октября 2024 года ожидается новое повышение утилизационного сбора на легковые автомобили. В зависимости от объема двигателя, рост утильсбора составит от 70% до 85%.
Наиболее чувствительные изменения ожидаются для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров. Если сейчас утильсбор на такие автомобили составляет около 300 600 рублей, то с октября он вырастет до 556 000 рублей. В результате этого резкого увеличения, общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы.
Может! Но пока наш рынок насыщают неумеренным параллельным импортом без новых ставок, а на границах поток ввозимых иномарок бьет все рекорды, то шлейф роста цен будет сглажен до конца года, как минимум, а в 2025 году ожидается дальнейшая индексация коэффициентов утилизационного сбора.
В этой же категории автомобилей, в основном, будут конкурировать и наши автопроизводители, и они постараются также нарастить свои доходы. Рост цен неизбежен. Уже с 14 августа "АвтоВАЗ" повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Машины модельного ряда "Гранта" и "Нива" подорожали на сумму от 20 тысяч до 45 тысяч рублей. Ползучий процесс будет нарастать повсеместно. Запчасти и аксессуары также будут дорожать.
Сейчас сложно оценить, насколько вырастут поступления в бюджет страны от введения этого У-сбора, но то что сбытовой автобизнес уже научился извлекать выгоду из знаковых постановлений правительства для автопродуктов – это точно. Ажиотаж на рынке разгоняется нешуточный. И авторизованные и независимые дилеры, дистрибьюторы и импортеры "вычесывают" свои клиентские базы и раскачивают нервы потенциальных потребителей, пугая ужасами "ПОСЛЕ" и гарантируя все выгоды "ДО". Все работает неизменно по законам автокоммерческого хоррора.
А вот как этим удастся воспользоваться нашей автомобильной отрасли? Это большой вопрос. Объективно: ситуация с санкциями и креном на "восток" еще более жесткая, чем 12 лет назад. Инвестиции в отрасль очень ограничены и увы, не очень эффективны в отдаче. "Индустриализация страны" стоит на повестке остро!
Автор– к.т.н., доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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