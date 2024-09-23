Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Логистика и расчеты: автоэксперт объяснил рост цен на китайские авто - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240923/avto-851713880.html
Логистика и расчеты: автоэксперт объяснил рост цен на китайские авто
Логистика и расчеты: автоэксперт объяснил рост цен на китайские авто - 23.09.2024, ПРАЙМ
Логистика и расчеты: автоэксперт объяснил рост цен на китайские авто
Цены на китайские автомобили в России выросли из-за сложностей в расчетах. Об этом порталу kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T10:56+0300
2024-09-23T10:56+0300
россия
китай
авто
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/16/842801652_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_259bd3ac8cacbe43129092701de8cc5e.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цены на китайские автомобили в России выросли из-за сложностей в расчетах. Об этом порталу kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр."Сказываются издержки логистики и сложности в расчетах с китайскими банками", - отметил собеседник газеты.По словам Хайцеэра, китайские банки опасаются вторичных санкций, в результате, приходится использовать сложные схемы расчетов, которые влияют на конечную стоимость автомобилей.Ранее прогнозировалось, что к концу 2024 года цены на новые автомобили в России вырастут на 15 процентов. Однако руководитель компании Fresh Евгений Житнухин заявил, что повышение утилизационного сбора в этом году не окажет значительного влияния на цены, так как многие производители уже учли эту стоимость в своей продукции заранее.
https://1prime.ru/20240920/avto-851690257.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/16/842801652_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_1c25d981eec54bc93b505c9e0cec2fb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, авто, цены
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, цены
10:56 23.09.2024
 
Логистика и расчеты: автоэксперт объяснил рост цен на китайские авто

Автоэксперт Хайцеэр: китайские авто подорожали из-за сложностей в расчетах

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкXX Тольяттинский автосалон "Motorexpo"
XX Тольяттинский автосалон Motorexpo - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цены на китайские автомобили в России выросли из-за сложностей в расчетах. Об этом порталу kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
"Сказываются издержки логистики и сложности в расчетах с китайскими банками", - отметил собеседник газеты.
По словам Хайцеэра, китайские банки опасаются вторичных санкций, в результате, приходится использовать сложные схемы расчетов, которые влияют на конечную стоимость автомобилей.
Ранее прогнозировалось, что к концу 2024 года цены на новые автомобили в России вырастут на 15 процентов. Однако руководитель компании Fresh Евгений Житнухин заявил, что повышение утилизационного сбора в этом году не окажет значительного влияния на цены, так как многие производители уже учли эту стоимость в своей продукции заранее.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
Раскрыт способ сэкономить на страховании и обслуживании авто
20 сентября, 16:53
 
РОССИЯКИТАЙАвтоцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала