https://1prime.ru/20240923/avto-851713880.html

Логистика и расчеты: автоэксперт объяснил рост цен на китайские авто

Логистика и расчеты: автоэксперт объяснил рост цен на китайские авто - 23.09.2024, ПРАЙМ

Логистика и расчеты: автоэксперт объяснил рост цен на китайские авто

Цены на китайские автомобили в России выросли из-за сложностей в расчетах. Об этом порталу kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T10:56+0300

2024-09-23T10:56+0300

2024-09-23T10:56+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цены на китайские автомобили в России выросли из-за сложностей в расчетах. Об этом порталу kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр."Сказываются издержки логистики и сложности в расчетах с китайскими банками", - отметил собеседник газеты.По словам Хайцеэра, китайские банки опасаются вторичных санкций, в результате, приходится использовать сложные схемы расчетов, которые влияют на конечную стоимость автомобилей.Ранее прогнозировалось, что к концу 2024 года цены на новые автомобили в России вырастут на 15 процентов. Однако руководитель компании Fresh Евгений Житнухин заявил, что повышение утилизационного сбора в этом году не окажет значительного влияния на цены, так как многие производители уже учли эту стоимость в своей продукции заранее.

https://1prime.ru/20240920/avto-851690257.html

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россия, китай, авто, цены