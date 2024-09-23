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Логистика и расчеты: автоэксперт объяснил рост цен на китайские авто
Логистика и расчеты: автоэксперт объяснил рост цен на китайские авто - 23.09.2024, ПРАЙМ
Логистика и расчеты: автоэксперт объяснил рост цен на китайские авто
Цены на китайские автомобили в России выросли из-за сложностей в расчетах. Об этом порталу kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T10:56+0300
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2024-09-23T10:56+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цены на китайские автомобили в России выросли из-за сложностей в расчетах. Об этом порталу kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр."Сказываются издержки логистики и сложности в расчетах с китайскими банками", - отметил собеседник газеты.По словам Хайцеэра, китайские банки опасаются вторичных санкций, в результате, приходится использовать сложные схемы расчетов, которые влияют на конечную стоимость автомобилей.Ранее прогнозировалось, что к концу 2024 года цены на новые автомобили в России вырастут на 15 процентов. Однако руководитель компании Fresh Евгений Житнухин заявил, что повышение утилизационного сбора в этом году не окажет значительного влияния на цены, так как многие производители уже учли эту стоимость в своей продукции заранее.
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россия, китай, авто, цены
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, цены
Логистика и расчеты: автоэксперт объяснил рост цен на китайские авто
Автоэксперт Хайцеэр: китайские авто подорожали из-за сложностей в расчетах
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ.
Цены на китайские автомобили в России выросли из-за сложностей в расчетах. Об этом порталу kp.ru рассказал
вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
"Сказываются издержки логистики и сложности в расчетах с китайскими банками", - отметил собеседник газеты.
По словам Хайцеэра, китайские банки опасаются вторичных санкций, в результате, приходится использовать сложные схемы расчетов, которые влияют на конечную стоимость автомобилей.
Ранее прогнозировалось, что к концу 2024 года цены на новые автомобили в России вырастут на 15 процентов. Однако руководитель компании Fresh Евгений Житнухин заявил, что повышение утилизационного сбора в этом году не окажет значительного влияния на цены, так как многие производители уже учли эту стоимость в своей продукции заранее.
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