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Skoda, Volkswagen и BMW: в Россию привезут новинки 2024 года выпуска - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Skoda, Volkswagen и BMW: в Россию привезут новинки 2024 года выпуска
Skoda, Volkswagen и BMW: в Россию привезут новинки 2024 года выпуска - 23.09.2024, ПРАЙМ
Skoda, Volkswagen и BMW: в Россию привезут новинки 2024 года выпуска
На фоне повышения утилизационного сбора дилеры в России стараются быстро вывести на рынок новые автомобили, передает издание AutoNews.ru. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T11:12+0300
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россия
авто
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. На фоне повышения утилизационного сбора дилеры в России стараются быстро вывести на рынок новые автомобили, передает издание AutoNews.ru.По данным издания, среди самых интерсных новинок на российском авторынке выделяются Skoda Karoq, которая предлагается в комплектации Luxury Edition, и Volkswagen Golf в комплектации R-Line Lite. Все новинки попадают в Россию по схеме параллельного импорта.Skoda Karoq оснащена панорамным люком, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида и другими функциями. Volkswagen Golf является последним рестайлингом модели и доступен с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра.Еще одним интересным вариантом является BMW 7-Series, который может быть поставлен под заказ. Этот автомобиль имеет двухуровневую оптику, пневматическую подвеску и автопилот третьего уровня.Российскому покупателю Skoda Karoq обойдется в 3,5 миллиона рублей, Volkswagen Golf в четыре миллиона рублей, а стоимость BMW 7-Series превысит 20 миллионов рублей, заключили в издании.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:12 23.09.2024 (обновлено: 11:35 23.09.2024)
 
Skoda, Volkswagen и BMW: в Россию привезут новинки 2024 года выпуска

AutoNews.ru: в Россию вернулись Skoda Karoq, Volkswagen Polo и BMW 7-Series

© Фото : SkodaАвтомобиль Skoda Karoq
Автомобиль Skoda Karoq - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© Фото : Skoda
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. На фоне повышения утилизационного сбора дилеры в России стараются быстро вывести на рынок новые автомобили, передает издание AutoNews.ru.
По данным издания, среди самых интерсных новинок на российском авторынке выделяются Skoda Karoq, которая предлагается в комплектации Luxury Edition, и Volkswagen Golf в комплектации R-Line Lite. Все новинки попадают в Россию по схеме параллельного импорта.
Skoda Karoq оснащена панорамным люком, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида и другими функциями. Volkswagen Golf является последним рестайлингом модели и доступен с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра.
Еще одним интересным вариантом является BMW 7-Series, который может быть поставлен под заказ. Этот автомобиль имеет двухуровневую оптику, пневматическую подвеску и автопилот третьего уровня.
Российскому покупателю Skoda Karoq обойдется в 3,5 миллиона рублей, Volkswagen Golf в четыре миллиона рублей, а стоимость BMW 7-Series превысит 20 миллионов рублей, заключили в издании.
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