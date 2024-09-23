https://1prime.ru/20240923/avto-851714144.html

Skoda, Volkswagen и BMW: в Россию привезут новинки 2024 года выпуска

Skoda, Volkswagen и BMW: в Россию привезут новинки 2024 года выпуска - 23.09.2024, ПРАЙМ

Skoda, Volkswagen и BMW: в Россию привезут новинки 2024 года выпуска

На фоне повышения утилизационного сбора дилеры в России стараются быстро вывести на рынок новые автомобили, передает издание AutoNews.ru. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T11:12+0300

2024-09-23T11:12+0300

2024-09-23T11:35+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/17/851715230_111:0:1448:752_1920x0_80_0_0_485833ef3579d0be43df3b2dbe8acc1f.png

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. На фоне повышения утилизационного сбора дилеры в России стараются быстро вывести на рынок новые автомобили, передает издание AutoNews.ru.По данным издания, среди самых интерсных новинок на российском авторынке выделяются Skoda Karoq, которая предлагается в комплектации Luxury Edition, и Volkswagen Golf в комплектации R-Line Lite. Все новинки попадают в Россию по схеме параллельного импорта.Skoda Karoq оснащена панорамным люком, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида и другими функциями. Volkswagen Golf является последним рестайлингом модели и доступен с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра.Еще одним интересным вариантом является BMW 7-Series, который может быть поставлен под заказ. Этот автомобиль имеет двухуровневую оптику, пневматическую подвеску и автопилот третьего уровня.Российскому покупателю Skoda Karoq обойдется в 3,5 миллиона рублей, Volkswagen Golf в четыре миллиона рублей, а стоимость BMW 7-Series превысит 20 миллионов рублей, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240822/avtomobil-851061228.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто