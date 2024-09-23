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Россиянам порекомендовали не покупать автомобили в этом году

Россиянам порекомендовали не покупать автомобили в этом году - 23.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам порекомендовали не покупать автомобили в этом году

Россиянам, которые хотят приобрести машину, лучше сделать это либо до 1 октября текущего года, либо уже весной следующего года, считает автоэксперт Дмитрий... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T15:57+0300

2024-09-23T15:57+0300

2024-09-23T15:57+0300

экономика

авто

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цены на автомобили

утильсбор

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Россиянам, которые хотят приобрести машину, лучше сделать это либо до 1 октября текущего года, либо уже весной следующего года, считает автоэксперт Дмитрий Славнов. Об этом он заявил "ФедералПресс".Автоэксперт напомнил, что с 1 октября в России размер утилизационного сбора на авто вырастет на 70% и это приведет к увеличению стоимости зарубежных марок машин. При этом цены на отечественные модели останутся на текущем уровне.По словам Славнова, к началу зимы не стоит ожидать уменьшения стоимости автомобилей. Наоборот к Новому году будет расти ажиотаж и поэтому "чего-то наподобие скидок в магазинах к празднику" не будет, пояснил он.Автоэксперт полагает, что снижение цен на машины может произойти только весной следующего года. Ведь именно весной чаще всего начинается активизация сделок купля-продажи авто.

https://1prime.ru/20240921/avtomobil-851699363.html

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авто, покупка автомобиля, цены на автомобили, утильсбор