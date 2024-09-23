Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам порекомендовали не покупать автомобили в этом году - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240923/avtomobili-851724038.html
Россиянам порекомендовали не покупать автомобили в этом году
Россиянам порекомендовали не покупать автомобили в этом году - 23.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам порекомендовали не покупать автомобили в этом году
Россиянам, которые хотят приобрести машину, лучше сделать это либо до 1 октября текущего года, либо уже весной следующего года, считает автоэксперт Дмитрий... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T15:57+0300
2024-09-23T15:57+0300
экономика
авто
покупка автомобиля
цены на автомобили
утильсбор
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Россиянам, которые хотят приобрести машину, лучше сделать это либо до 1 октября текущего года, либо уже весной следующего года, считает автоэксперт Дмитрий Славнов. Об этом он заявил "ФедералПресс".Автоэксперт напомнил, что с 1 октября в России размер утилизационного сбора на авто вырастет на 70% и это приведет к увеличению стоимости зарубежных марок машин. При этом цены на отечественные модели останутся на текущем уровне.По словам Славнова, к началу зимы не стоит ожидать уменьшения стоимости автомобилей. Наоборот к Новому году будет расти ажиотаж и поэтому "чего-то наподобие скидок в магазинах к празднику" не будет, пояснил он.Автоэксперт полагает, что снижение цен на машины может произойти только весной следующего года. Ведь именно весной чаще всего начинается активизация сделок купля-продажи авто.
https://1prime.ru/20240921/avtomobil-851699363.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_8cfd40b71acd74901a21fc3aa86716ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, покупка автомобиля, цены на автомобили, утильсбор
Экономика, Авто, покупка автомобиля, цены на автомобили, утильсбор
15:57 23.09.2024
 
Россиянам порекомендовали не покупать автомобили в этом году

Автоэксперт Славнов порекомендовал россиянам не покупать машины в 2024 году

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Россиянам, которые хотят приобрести машину, лучше сделать это либо до 1 октября текущего года, либо уже весной следующего года, считает автоэксперт Дмитрий Славнов. Об этом он заявил "ФедералПресс".
Автоэксперт напомнил, что с 1 октября в России размер утилизационного сбора на авто вырастет на 70% и это приведет к увеличению стоимости зарубежных марок машин. При этом цены на отечественные модели останутся на текущем уровне.
По словам Славнова, к началу зимы не стоит ожидать уменьшения стоимости автомобилей. Наоборот к Новому году будет расти ажиотаж и поэтому "чего-то наподобие скидок в магазинах к празднику" не будет, пояснил он.
Автоэксперт полагает, что снижение цен на машины может произойти только весной следующего года. Ведь именно весной чаще всего начинается активизация сделок купля-продажи авто.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
В России подскочили цены на новые автомобили, пишет СМИ
21 сентября, 12:43
 
ЭкономикаАвтопокупка автомобиляцены на автомобилиутильсбор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала