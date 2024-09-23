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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 24 сентября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 24 сентября - 23.09.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 24 сентября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 7,09 копейки, до 13,1134 рубля, курс доллара - на 33,52 копейки, до 92,92 рубля, курс... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T17:34+0300

2024-09-23T17:34+0300

2024-09-23T17:38+0300

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 7,09 копейки, до 13,1134 рубля, курс доллара - на 33,52 копейки, до 92,92 рубля, курс евро снизился на 15,82 копейки, до 103,2191 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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