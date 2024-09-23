Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сыграет свою роль: против России разработали новое оружие - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240923/oruzhie-851711902.html
Сыграет свою роль: против России разработали новое оружие
Сыграет свою роль: против России разработали новое оружие - 23.09.2024, ПРАЙМ
Сыграет свою роль: против России разработали новое оружие
Компания Lockheed Martin представила авиационную ракету AGM-158 JASSM XR, которая является обновлением семейства JASSM, говорится в материале агентства РИА... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T09:22+0300
2024-09-23T09:22+0300
вооружения
россия
сша
оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/77/842307799_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_03fe7d04c5a8c23f96999f57a719e6c7.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Компания Lockheed Martin представила авиационную ракету AGM-158 JASSM XR, которая является обновлением семейства JASSM, говорится в материале агентства РИА Новости."XR — четвертая по счету. Значительно превосходит предшественниц по дальности. Официальных данных нет, однако, как отмечает британское издание UK Defence Journal, предполагается, что не меньше, чем у "Томагавка", то есть до 1600 километров", - сказано в публикации.Авторн публикации отметил, что ASSM XR обладает лучшей аэродинамико, а для ее создания используются более легкие сплавы. Ракета может быть запущена с большинства американских носителей, но не с F-16, переданных также Вооруженным Силам Украины (ВСУ).Кроме того, в издании заметили, что испытательные пуски новой ракеты состоятся в 2025-2026 годах. Она может сыграть важную роль в конфликте в Украине, но пока не ясно, будет ли она передана Киеву из-за предпочтения Пентагона использовать более старое оружие для поддержки ВСУ.
https://1prime.ru/20240922/ukraina-851706111.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/77/842307799_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_4f22cbc1dda1733f40d61fe287b643e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, оружие
Вооружения, РОССИЯ, США, оружие
09:22 23.09.2024
 
Сыграет свою роль: против России разработали новое оружие

РИА Новости: Lockheed Martin представил самую дальнобойную версию ракеты JASSM

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛокхид Мартин (Lockheed Martin)
Локхид Мартин (Lockheed Martin) - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Компания Lockheed Martin представила авиационную ракету AGM-158 JASSM XR, которая является обновлением семейства JASSM, говорится в материале агентства РИА Новости.
"XR — четвертая по счету. Значительно превосходит предшественниц по дальности. Официальных данных нет, однако, как отмечает британское издание UK Defence Journal, предполагается, что не меньше, чем у "Томагавка", то есть до 1600 километров", - сказано в публикации.
Авторн публикации отметил, что ASSM XR обладает лучшей аэродинамико, а для ее создания используются более легкие сплавы. Ракета может быть запущена с большинства американских носителей, но не с F-16, переданных также Вооруженным Силам Украины (ВСУ).
Кроме того, в издании заметили, что испытательные пуски новой ракеты состоятся в 2025-2026 годах. Она может сыграть важную роль в конфликте в Украине, но пока не ясно, будет ли она передана Киеву из-за предпочтения Пентагона использовать более старое оружие для поддержки ВСУ.
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
Запад не понимает угрозы поставок оружия Киеву, заявила Захарова
Вчера, 13:53
 
ВооруженияРОССИЯСШАоружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала