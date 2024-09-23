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Сыграет свою роль: против России разработали новое оружие
Сыграет свою роль: против России разработали новое оружие - 23.09.2024, ПРАЙМ
Сыграет свою роль: против России разработали новое оружие
Компания Lockheed Martin представила авиационную ракету AGM-158 JASSM XR, которая является обновлением семейства JASSM, говорится в материале агентства РИА... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T09:22+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Компания Lockheed Martin представила авиационную ракету AGM-158 JASSM XR, которая является обновлением семейства JASSM, говорится в материале агентства РИА Новости."XR — четвертая по счету. Значительно превосходит предшественниц по дальности. Официальных данных нет, однако, как отмечает британское издание UK Defence Journal, предполагается, что не меньше, чем у "Томагавка", то есть до 1600 километров", - сказано в публикации.Авторн публикации отметил, что ASSM XR обладает лучшей аэродинамико, а для ее создания используются более легкие сплавы. Ракета может быть запущена с большинства американских носителей, но не с F-16, переданных также Вооруженным Силам Украины (ВСУ).Кроме того, в издании заметили, что испытательные пуски новой ракеты состоятся в 2025-2026 годах. Она может сыграть важную роль в конфликте в Украине, но пока не ясно, будет ли она передана Киеву из-за предпочтения Пентагона использовать более старое оружие для поддержки ВСУ.
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Вооружения, РОССИЯ, США, оружие
Сыграет свою роль: против России разработали новое оружие
РИА Новости: Lockheed Martin представил самую дальнобойную версию ракеты JASSM
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ.
Компания Lockheed Martin представила авиационную ракету AGM-158 JASSM XR, которая является обновлением семейства JASSM, говорится
в материале агентства РИА Новости.
"XR — четвертая по счету. Значительно превосходит предшественниц по дальности. Официальных данных нет, однако, как отмечает британское издание UK Defence Journal, предполагается, что не меньше, чем у "Томагавка", то есть до 1600 километров", - сказано в публикации.
Авторн публикации отметил, что ASSM XR обладает лучшей аэродинамико, а для ее создания используются более легкие сплавы. Ракета может быть запущена с большинства американских носителей, но не с F-16, переданных также Вооруженным Силам Украины (ВСУ).
Кроме того, в издании заметили, что испытательные пуски новой ракеты состоятся в 2025-2026 годах. Она может сыграть важную роль в конфликте в Украине, но пока не ясно, будет ли она передана Киеву из-за предпочтения Пентагона использовать более старое оружие для поддержки ВСУ.
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