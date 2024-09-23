https://1prime.ru/20240923/poteri-851718149.html

"Больше, чем раньше". В ВСУ забили тревогу из-за ситуации на фронте

"Больше, чем раньше". В ВСУ забили тревогу из-за ситуации на фронте - 23.09.2024, ПРАЙМ

"Больше, чем раньше". В ВСУ забили тревогу из-за ситуации на фронте

Украинские военные признали, что потери на фронте значительно увеличились из-за более интенсивных боев и продолжающегося давления России, сообщает Financial... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T12:43+0300

2024-09-23T12:43+0300

2024-09-23T12:43+0300

спецоперация на украине

всу

потери

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Украинские военные признали, что потери на фронте значительно увеличились из-за более интенсивных боев и продолжающегося давления России, сообщает Financial Times."У нас очень много потерь... Потерь стало больше, чем раньше", - сообщил FT командир 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Юрий, описавший последние бои как "очень ожесточенные".Кроме того, комбриг описал положение дел в подразделении как "разруху", однако не раскрыл точное количество погибших украинских солдат.Несколько офицеров в беседе с изданием также отметили, что вторжение российских войск в Курскую область привело к сдаче позиций ВСУ в Донбассе, особенно на Красноармейском направлении. ВСУ столкнулись с нехваткой людей, отсутствием ротации с 2022 года и отсутствием укреплений.Они также не могут противостоять российской авиации из-за отсутствия современных воздушных средств поражения. Кроме того, украинские военные практически не имеют противовоздушной обороны в месте дислокации одной из бригад. Главнокомандующий ВСУ подтвердил, что украинская армия уступает российской как в вооружении, так и в личном составе.

https://1prime.ru/20240923/zelenskiy-851713995.html

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всу, потери