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"Заигралась". Пушков оценил действия администрации Байдена в отношении РФ - 23.09.2024, ПРАЙМ
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"Заигралась". Пушков оценил действия администрации Байдена в отношении РФ
"Заигралась". Пушков оценил действия администрации Байдена в отношении РФ - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Заигралась". Пушков оценил действия администрации Байдена в отношении РФ
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп действует более ответственно, чем администрация текущего главы Белого дома от Демократической... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T16:22+0300
2024-09-23T16:25+0300
политика
сша
дональд трамп
джо байден
алексей пушков
россия
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп действует более ответственно, чем администрация текущего главы Белого дома от Демократической партии Джо Байдена. Она заигралась в опосредованную войну с Россией. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков. По словам Пушкова, издание Washington Post цитирует совместную статью Трампа и Роберта Кеннеди-младшего для газеты "The Hill", в которой они выступают против разрешения Украине наносить ракетные удары вглубь территории России. Авторы статьи, выразили убежденность, что это повысит риск ядерной войны "за все время с Кубинского кризиса" (в РФ его называют Карибским кризисом). Трамп и Кеннеди также призвали к переговорам с Москвой, добавил Пушков. "Таким образом, что бы ни говорили об импульсивности Трампа, по ключевым вопросам войны и мира он проявляет намного большую ответственность и трезвость, чем администрация демократов, заигравшаяся в опросредованную войну с Россией", — отметил Пушков в своем Telegram-канале. Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии в них будет участвовать вице-президент Камала Харрис, от Республиканской— Дональд Трамп.
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сша, дональд трамп, джо байден, алексей пушков, россия
Политика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Алексей Пушков, РОССИЯ
16:22 23.09.2024 (обновлено: 16:25 23.09.2024)
 
"Заигралась". Пушков оценил действия администрации Байдена в отношении РФ

Пушков: администрация Байдена заигралась в опосредованную войну с Россией

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп действует более ответственно, чем администрация текущего главы Белого дома от Демократической партии Джо Байдена. Она заигралась в опосредованную войну с Россией. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.
По словам Пушкова, издание Washington Post цитирует совместную статью Трампа и Роберта Кеннеди-младшего для газеты "The Hill", в которой они выступают против разрешения Украине наносить ракетные удары вглубь территории России. Авторы статьи, выразили убежденность, что это повысит риск ядерной войны "за все время с Кубинского кризиса" (в РФ его называют Карибским кризисом). Трамп и Кеннеди также призвали к переговорам с Москвой, добавил Пушков.
"Таким образом, что бы ни говорили об импульсивности Трампа, по ключевым вопросам войны и мира он проявляет намного большую ответственность и трезвость, чем администрация демократов, заигравшаяся в опросредованную войну с Россией", — отметил Пушков в своем Telegram-канале.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии в них будет участвовать вице-президент Камала Харрис, от Республиканской— Дональд Трамп.
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ПолитикаСШАДональд ТрампДжо БайденАлексей ПушковРОССИЯ
 
 
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