https://1prime.ru/20240923/roskachestvo-851728048.html
Роскачество будет выдавать сертификаты туристическим визит-центрам
Роскачество будет выдавать сертификаты туристическим визит-центрам - 23.09.2024, ПРАЙМ
Роскачество будет выдавать сертификаты туристическим визит-центрам
Туристические визит-центры, где можно получить информацию о регионе, будут оцениваться Роскачеством на соответствие требованиям ГОСТ, им будут выдавать... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T18:33+0300
2024-09-23T18:33+0300
2024-09-23T18:33+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Туристические визит-центры, где можно получить информацию о регионе, будут оцениваться Роскачеством на соответствие требованиям ГОСТ, им будут выдавать сертификаты, сообщили РИА Новости в организации. Там уточнили, что Роскачество и Национальная ассоциация информационно-туристских организаций (НАИТО) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие туризма, повышение качества услуг туристских информационных центров и создание эффективных механизмов их сертификации. "Подведомственный Роскачеству орган по сертификации и классификации объектов индустрии гостеприимства "Роскачество - Туризм", аккредитованный Росаккредитацией, будет проводить оценку объектов на соответствие требованиям ГОСТ Р 56197-2014. Выдаваемый прошедшим сертификацию организациям специальный знак будет размещаться на объектах туриндустрии, а информация о прошедших сертификацию предприятиях будет включена в реестр Росаккредитации и базы данных турагрегаторов" - сообщили в организации. Президент НАИТО Михаил Ушаков пояснил, что оценка визит-центров позволит поддерживать высокий уровень услуг сферы, "что напрямую скажется на доверии туристов, увеличении их числа и развитии туристической инфраструктуры регионов".
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россия, роскачество, туристы
РОССИЯ, Роскачество, туристы
Роскачество будет выдавать сертификаты туристическим визит-центрам
Роскачество: туристические визит-центры будут оценивать на соответствие ГОСТ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Туристические визит-центры, где можно получить информацию о регионе, будут оцениваться Роскачеством на соответствие требованиям ГОСТ, им будут выдавать сертификаты, сообщили РИА Новости в организации.
Там уточнили, что Роскачество и Национальная ассоциация информационно-туристских организаций (НАИТО) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие туризма, повышение качества услуг туристских информационных центров и создание эффективных механизмов их сертификации.
"Подведомственный Роскачеству орган по сертификации и классификации объектов индустрии гостеприимства "Роскачество - Туризм", аккредитованный Росаккредитацией, будет проводить оценку объектов на соответствие требованиям ГОСТ Р 56197-2014. Выдаваемый прошедшим сертификацию организациям специальный знак будет размещаться на объектах туриндустрии, а информация о прошедших сертификацию предприятиях будет включена в реестр Росаккредитации и базы данных турагрегаторов" - сообщили в организации.
Президент НАИТО Михаил Ушаков пояснил, что оценка визит-центров позволит поддерживать высокий уровень услуг сферы, "что напрямую скажется на доверии туристов, увеличении их числа и развитии туристической инфраструктуры регионов".
Названо число иностранных туристов, посетивших Россию с начала 2024 года