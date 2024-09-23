https://1prime.ru/20240923/rubl-851732015.html

Рубль на Мосбирже слегка снизился против юаня в начале недели

Рубль на Мосбирже слегка снизился против юаня в начале недели - 23.09.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже слегка снизился против юаня в начале недели

Рубль против юаня на Московской бирже в понедельник незначительно снизился: юань после сильного роста по итогам прошлой недели продолжил плавно закрепляться... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T22:16+0300

2024-09-23T22:16+0300

2024-09-23T22:16+0300

китайский юань

россия

биржевые торги

мосбиржа

курс юаня

https://cdnn.1prime.ru/img/83405/71/834057164_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_03c86a757a6faeb66921ce5c5275533f.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рубль против юаня на Московской бирже в понедельник незначительно снизился: юань после сильного роста по итогам прошлой недели продолжил плавно закрепляться выше 13 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки, до 13,14 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 70 миллиардов рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 92,92 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Курс рубля к юаню в понедельник на Московской бирже торговался в узком диапазоне, однако преимущественно в минусе, хотя и небольшом. Сильный рост китайской валюты (на 35 копеек) на прошлой неделе сменился ее консолидацией с закреплением выше уровня 13,1 рубля. "В течение дня индикаторы срочного рынка указывали на эпизодические попытки укрепления позиций российской валюты к доллару, однако официальный курс доллара все же был немного повышен. Вероятно, в силу может вступать фактор налогового периода – компании могут заблаговременно готовиться к фискальным платежам", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Юаневые ставки денежного рынка нормализовались и составляли в понедельник 13,54% годовых по индикатору RUSFARCNY. При этом в середине прошлой недели они подскакивали до 87,55% Стоимость нефти к 21.52 мск снижалась на 0,7%, до 73,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 100,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Во вторник курс юаня, вероятно, останется вблизи 13,1 рубля, но у российской валюты остается потенциал к укреплению ближе к завершению недели в связи с поддержкой от продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". С фундаментальной точки зрения для курса рубля эффекту от ухудшения параметров счета текущих операций из-за сокращения экспорта и восстановления импорта противостоит жесткость ДКП Банка России, а также нормы возврата экспортной выручки, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В краткосрочном плане юань может сходить ниже 13 рублей, доллар может на время уйти к 92 рублям или чуть ниже", - оценивает он.

https://1prime.ru/20240923/rynok-851730266.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, мосбиржа, курс юаня