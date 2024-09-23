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В США рассказали, к чему может привести "план победы" Зеленского - 23.09.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали, к чему может привести "план победы" Зеленского
В США рассказали, к чему может привести "план победы" Зеленского - 23.09.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, к чему может привести "план победы" Зеленского
Так называемый "план победы", предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским, в случае его осуществления может привести к третьей мировой войне. Такое... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T08:07+0300
2024-09-23T08:07+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Так называемый "план победы", предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским, в случае его осуществления может привести к третьей мировой войне. Такое мнение высказал американский миллиардер Дэвид Сакс."Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту (США Джо - ред.) Байдену свой сильно раскрученный "план победы". Из чего он состоит? 1) Немедленное вступление в НАТО. 2) Удары ракетами большой дальности. Другими словами, третья мировая война", - написал Сакс на своей странице в соцсети Х. Сакс также выразил надежду на то, что американский президент помнит причины, по которым ранее не давал согласия на немедленное вступление Украины в НАТО и нанесение ударов дальнобойным оружием по российской территории. Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что полностью проработал так называемый "план победы" Украины в конфликте с Россией. Как, в свою очередь, выысказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, для России нет альтернативы в украинском кризисе, кроме победы.
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россия, украина, владимир зеленский, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
08:07 23.09.2024
 
В США рассказали, к чему может привести "план победы" Зеленского

Миллиардер Сакс считает, что план Зеленского может привести к третьей мировой войне

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Так называемый "план победы", предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским, в случае его осуществления может привести к третьей мировой войне. Такое мнение высказал американский миллиардер Дэвид Сакс.
"Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту (США Джо - ред.) Байдену свой сильно раскрученный "план победы". Из чего он состоит? 1) Немедленное вступление в НАТО. 2) Удары ракетами большой дальности. Другими словами, третья мировая война", - написал Сакс на своей странице в соцсети Х.
Сакс также выразил надежду на то, что американский президент помнит причины, по которым ранее не давал согласия на немедленное вступление Украины в НАТО и нанесение ударов дальнобойным оружием по российской территории.
Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что полностью проработал так называемый "план победы" Украины в конфликте с Россией. Как, в свою очередь, выысказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, для России нет альтернативы в украинском кризисе, кроме победы.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийСША
 
 
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