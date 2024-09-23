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Названо число иностранных туристов, посетивших Россию с начала 2024 года
Названо число иностранных туристов, посетивших Россию с начала 2024 года - 23.09.2024, ПРАЙМ
Названо число иностранных туристов, посетивших Россию с начала 2024 года
Более 2,3 миллиона иностранных туристов посетили Россию с начала 2024 года, сообщили в министерстве экономического развития РФ. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T17:57+0300
2024-09-23T17:57+0300
2024-09-23T17:58+0300
экономика
россия
минэкономразвития рф
иностранные туристы
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Более 2,3 миллиона иностранных туристов посетили Россию с начала 2024 года, сообщили в министерстве экономического развития РФ. "Россия становится все более привлекательной для иностранных граждан. С начала 2024 года уже более 2,3 миллиона иностранных туристов посетило разные уголки нашей страны", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на слова директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никиты Кондратьева по итогам ежегодной встречи министров туризма "Группы двадцати" в бразильском городе Белена. Уточняется, что помимо стран, входящих в G20, в мероприятии приняли участие представители из 16 приглашенных стран и международных туристских организаций. Участники презентовали национальные практики по развитию индустрии туризма, обсудили необходимость информационного обмена и создания новых рабочих мест в туристической отрасли. Стороны согласовали министерскую декларацию, в которой закреплены российские приоритеты и подходы к повышению качества туристической инфраструктуры, цифровизации туристских продуктов и формированию программ продвижения, говорится в пресс-релизе. Следующая встреча министров туризма "Группы двадцати" пройдет в 2025 году под председательством ЮАР, уточняется в материале.
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россия, минэкономразвития рф, иностранные туристы
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, иностранные туристы
Названо число иностранных туристов, посетивших Россию с начала 2024 года
МЭР: более 2,3 млн иностранных туристов посетили Россию с начала 2024 года
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Более 2,3 миллиона иностранных туристов посетили Россию с начала 2024 года, сообщили в министерстве экономического развития РФ.
"Россия становится все более привлекательной для иностранных граждан. С начала 2024 года уже более 2,3 миллиона иностранных туристов посетило разные уголки нашей страны", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на слова директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никиты Кондратьева по итогам ежегодной встречи министров туризма "Группы двадцати" в бразильском городе Белена.
Уточняется, что помимо стран, входящих в G20, в мероприятии приняли участие представители из 16 приглашенных стран и международных туристских организаций. Участники презентовали национальные практики по развитию индустрии туризма, обсудили необходимость информационного обмена и создания новых рабочих мест в туристической отрасли.
Стороны согласовали министерскую декларацию, в которой закреплены российские приоритеты и подходы к повышению качества туристической инфраструктуры, цифровизации туристских продуктов и формированию программ продвижения, говорится в пресс-релизе.
Следующая встреча министров туризма "Группы двадцати" пройдет в 2025 году под председательством ЮАР, уточняется в материале.
Названа страна, в которую чаще всего отправляются туристы из РФ в октябре