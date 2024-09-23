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В АТОР оценили рост турпотока из России на Маврикий

В АТОР оценили рост турпотока из России на Маврикий - 23.09.2024, ПРАЙМ

В АТОР оценили рост турпотока из России на Маврикий

Больше всего этим летом турпоток из России из всех экзотических островов Индийского океана вырос на Маврикий, на 36,6%, а Сейшелы и Шри-Ланка недополучили... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T11:32+0300

2024-09-23T11:32+0300

2024-09-23T11:32+0300

россия

маврикий

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Больше всего этим летом турпоток из России из всех экзотических островов Индийского океана вырос на Маврикий, на 36,6%, а Сейшелы и Шри-Ланка недополучили российских туристов из-за сокращения объемов перевозки, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Летом 2024 года на острове Маврикий официальная статистика зафиксировала визиты 3,7 тысячи российских туристов, что на 36,6% больше, чем за три летних месяца прошлого года. Сказывается эффект прямых рейсов "Аэрофлота", - рассказали в ассоциации, отметив, что всего по итогам января-августа на Маврикии побывали 21,3 тысячи туристов из России, и это более чем вдвое (+118,9%) больше, чем в том же периоде прошлого года. "По сути, с прямыми рейсами российский турпоток на Маврикий стал почти равен объему туристических прибытий россиян на Сейшелы", - подчеркнули в ассоциации. Там сообщили, что турпоток на Сейшелы из РФ этим летом упал на 44%, до 5,3 тысячи туристов. В АТОР уточнили, что причина вовсе не в "снижении спроса", а во временной приостановке прямых рейсов "Аэрофлота" на летний сезон, которые были прошлым летом. При этом там отметили, что наибольший турпоток из России из всех экзотических островов Индийского океана получили Мальдивы. "По данным официальной мальдивской статистики, за лето 2024 года на Мальдивы приехали 56,5 тысячи туриста из РФ, что на 12,3% больше, чем летом 2023 года. По итогам восьми месяцев этого года Мальдивские острова посетили 146,7 тысячи туристов из РФ. Это на 1,5% больше, чем годом ранее", - рассказали в ассоциации. А вот Шри-Ланка за три летних месяца приняла 12,3 тысячи туристов из России, что на 46% меньше, чем летом прошлого года, заявили в ассоциации. "Причина – в сокращении объема чартерной перевозки летом. За восемь месяцев текущего года на Шри-Ланку прибыли 123 тысячи туристов из России. Это на 1,7% меньше, чем в том же периоде годом ранее. Однако возможно, что за счет сильного четвертого квартала Шри-Ланке удастся и превзойти результаты прошлого года", - считают в АТОР.

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россия, маврикий, атор