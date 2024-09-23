Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240923/ugledar-851723616.html
"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ
"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая продолжает посещать Донбасс и критиковать командование ВСУ, пишет издание "Страна.ua". | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T15:41+0300
2024-09-23T15:41+0300
спецоперация на украине
всу
верховная рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая продолжает посещать Донбасс и критиковать командование ВСУ, пишет издание "Страна.ua"."Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским (главнокомандующий ВСУ — прим. ред.) хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", — отметила депутат в социальных сетях.В издании заметили, что Безуглая осуществляет свои поездки, несмотря на то, что ее сняли с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности.По словам Безуглой, сейчас в Донецкую и Харьковскую области перебрасывают мобилизованные бригады для пополнения. Она также сообщает о начале строительства укреплений в Покровске и Мирнограде, но указывает, что это исключительно инициатива местных властей. Безуглая призвала главу киевского режима Зеленского уволить главкома ВСУ Александра Сырского и привести в боевую готовность украинские бригады.
https://1prime.ru/20240923/poteri-851718149.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, верховная рада
Спецоперация на Украине, ВСУ, Верховная рада
15:41 23.09.2024
 
"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ

Безуглая: хаос в бригаде ВСУ делает потерю Угледара вопросом времени

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая продолжает посещать Донбасс и критиковать командование ВСУ, пишет издание "Страна.ua".
"Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским (главнокомандующий ВСУ — прим. ред.) хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", — отметила депутат в социальных сетях.
В издании заметили, что Безуглая осуществляет свои поездки, несмотря на то, что ее сняли с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности.
По словам Безуглой, сейчас в Донецкую и Харьковскую области перебрасывают мобилизованные бригады для пополнения. Она также сообщает о начале строительства укреплений в Покровске и Мирнограде, но указывает, что это исключительно инициатива местных властей. Безуглая призвала главу киевского режима Зеленского уволить главкома ВСУ Александра Сырского и привести в боевую готовность украинские бригады.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
"Больше, чем раньше". В ВСУ забили тревогу из-за ситуации на фронте
12:43
 
Спецоперация на УкраинеВСУВерховная рада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала