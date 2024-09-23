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"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ
"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая продолжает посещать Донбасс и критиковать командование ВСУ, пишет издание "Страна.ua". | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T15:41+0300
2024-09-23T15:41+0300
2024-09-23T15:41+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая продолжает посещать Донбасс и критиковать командование ВСУ, пишет издание "Страна.ua"."Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским (главнокомандующий ВСУ — прим. ред.) хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", — отметила депутат в социальных сетях.В издании заметили, что Безуглая осуществляет свои поездки, несмотря на то, что ее сняли с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности.По словам Безуглой, сейчас в Донецкую и Харьковскую области перебрасывают мобилизованные бригады для пополнения. Она также сообщает о начале строительства укреплений в Покровске и Мирнограде, но указывает, что это исключительно инициатива местных властей. Безуглая призвала главу киевского режима Зеленского уволить главкома ВСУ Александра Сырского и привести в боевую готовность украинские бригады.
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всу, верховная рада
Спецоперация на Украине, ВСУ, Верховная рада
"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ
Безуглая: хаос в бригаде ВСУ делает потерю Угледара вопросом времени
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая продолжает посещать Донбасс и критиковать командование ВСУ, пишет издание "Страна.ua".
"Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским (главнокомандующий ВСУ — прим. ред.) хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", — отметила депутат в социальных сетях.
В издании заметили, что Безуглая осуществляет свои поездки, несмотря на то, что ее сняли с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности.
По словам Безуглой, сейчас в Донецкую и Харьковскую области перебрасывают мобилизованные бригады для пополнения. Она также сообщает о начале строительства укреплений в Покровске и Мирнограде, но указывает, что это исключительно инициатива местных властей. Безуглая призвала главу киевского режима Зеленского уволить главкома ВСУ Александра Сырского и привести в боевую готовность украинские бригады.
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