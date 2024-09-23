https://1prime.ru/20240923/ugledar-851723616.html

"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ

"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ - 23.09.2024, ПРАЙМ

"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая продолжает посещать Донбасс и критиковать командование ВСУ, пишет издание "Страна.ua". | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T15:41+0300

2024-09-23T15:41+0300

2024-09-23T15:41+0300

спецоперация на украине

всу

верховная рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая продолжает посещать Донбасс и критиковать командование ВСУ, пишет издание "Страна.ua"."Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским (главнокомандующий ВСУ — прим. ред.) хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", — отметила депутат в социальных сетях.В издании заметили, что Безуглая осуществляет свои поездки, несмотря на то, что ее сняли с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности.По словам Безуглой, сейчас в Донецкую и Харьковскую области перебрасывают мобилизованные бригады для пополнения. Она также сообщает о начале строительства укреплений в Покровске и Мирнограде, но указывает, что это исключительно инициатива местных властей. Безуглая призвала главу киевского режима Зеленского уволить главкома ВСУ Александра Сырского и привести в боевую готовность украинские бригады.

https://1prime.ru/20240923/poteri-851718149.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, верховная рада