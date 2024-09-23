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В постпредстве ООН рассказали, что Киев показал атакой на Курскую область
В постпредстве ООН рассказали, что Киев показал атакой на Курскую область - 23.09.2024, ПРАЙМ
В постпредстве ООН рассказали, что Киев показал атакой на Курскую область
Напав на Курскую область, украинский лидер Владимир Зеленский показал, что выбирает путь эскалации, сообщил агентству РИА Новости первый заместитель постоянного | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T06:58+0300
2024-09-23T06:58+0300
2024-09-23T06:58+0300
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ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Напав на Курскую область, украинский лидер Владимир Зеленский показал, что выбирает путь эскалации, сообщил агентству РИА Новости первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат также добавил, что нападение на российский регион стало "лучшим ответом" всем, кто наделся, что Киев стремится к миру."Мы судим о том, что делают другие, по их поступкам, а не по их словам. Поэтому он (Зеленский - ред.) четко выбрал путь эскалации, когда вторгся в Курскую область Российской Федерации. Я думаю, это был лучший ответ всем, кто надеялся, что украинское руководство стремится к миру", - сказал Полянский. Шестого августа украинские Вооруженные силы осуществили попытку прорыва на российскую территорию через Курскую область, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Президент России Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
В постпредстве ООН рассказали, что Киев показал атакой на Курскую область
Постпредство РФ в ООН: Киев показал свое "стремление к миру" атакой на Курскую область
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Напав на Курскую область, украинский лидер Владимир Зеленский показал, что выбирает путь эскалации, сообщил агентству РИА Новости первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат также добавил, что нападение на российский регион стало "лучшим ответом" всем, кто наделся, что Киев стремится к миру.
"Мы судим о том, что делают другие, по их поступкам, а не по их словам. Поэтому он (Зеленский - ред.) четко выбрал путь эскалации, когда вторгся в Курскую область Российской Федерации. Я думаю, это был лучший ответ всем, кто надеялся, что украинское руководство стремится к миру", - сказал Полянский.
Шестого августа украинские Вооруженные силы осуществили попытку прорыва на российскую территорию через Курскую область, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Президент России Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Кабмин направил допсредства на выплаты пострадавшим в Курской области