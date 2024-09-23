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На Украине хотят повысить тариф на передачу электроэнергии на 48 процентов

На Украине хотят повысить тариф на передачу электроэнергии на 48 процентов - 23.09.2024, ПРАЙМ

На Украине хотят повысить тариф на передачу электроэнергии на 48 процентов

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предлагает в 2025 году повысить почти на 50% тариф на передачу электроэнергии, сообщает в понедельник... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T18:37+0300

2024-09-23T18:37+0300

2024-09-23T18:37+0300

энергетика

украина

укрэнерго

тариф на электроэнергию

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предлагает в 2025 году повысить почти на 50% тариф на передачу электроэнергии, сообщает в понедельник украинская консалтинговая компания ExPro. "В "Укрэнерго" предлагают увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на 48% - до 783,71 гривны (около 19 долларов)/МВт.ч. Тариф на передачу для "зеленой" металлургии предлагается установить на уровне 441,05 гривны (10 долларов)/МВт.ч", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Окончательное решение по тарифу будет одобрять Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭУ), после процедуры открытого обсуждения. В мае 2023 года украинское правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения на 57-83%. Со своей стороны, нацрегулятор увеличил верхний предел цен для бизнеса на 80%, до 7200 гривен (174 доллара)/МВт.ч. Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что единственный источник средств компании на компенсацию зеленого тарифа – это тариф на передачу, который должны оплатить поставщики электричества населению, облэнерго, водоканалы, шахты. Чтобы предотвратить накопление долгов, тариф "Укрэнерго" должен быть увеличен, а участники рынка должны вовремя платить их, утверждал Кудрицкий.

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украина, укрэнерго, тариф на электроэнергию