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"Перестали понимать": на Украине раскрыли, что творится с солдатами ВСУ
"Перестали понимать": на Украине раскрыли, что творится с солдатами ВСУ - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Перестали понимать": на Украине раскрыли, что творится с солдатами ВСУ
Военнослужащие украинских войск перестали понимать, за что они сражаются, причем власти страны даже не пытается предоставить им какие-либо пояснения. Об этом... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T16:12+0300
2024-09-23T16:12+0300
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Военнослужащие украинских войск перестали понимать, за что они сражаются, причем власти страны даже не пытается предоставить им какие-либо пояснения. Об этом заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе.По словам Друзенко, украинская власть за два с половиной года "даже не попыталась коммуницировать с обществом, а за что мы воюем.Военный выразил уверенность, что у украинских войск не получится выйти на границы 1991 года. Он также отметил, что ВСУ теряют сотни тысяч солдат для достижения непонятной цели."Неужели мы, наши братья и сестры отдают жизни и здоровье <…> за то, чтобы Украину грабили украинцы?" — задался вопросом офицер.Ранее издание Financial Times, ссылаясь на украинских военнослужащих сообщило, что потери Киева на фронте стали больше, чем были ранее. По мнению газеты, причиной этого является возрастающая интенсивность боевых действий, которая продолжает создавать давление со стороны российских войск.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"Перестали понимать": на Украине раскрыли, что творится с солдатами ВСУ
Офицер ВСУ Друзенко: украинские военные перестали понимать, за что они воюют
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Военнослужащие украинских войск перестали понимать, за что они сражаются, причем власти страны даже не пытается предоставить им какие-либо пояснения. Об этом заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе.
По словам Друзенко, украинская власть за два с половиной года "даже не попыталась коммуницировать с обществом, а за что мы воюем.
Военный выразил уверенность, что у украинских войск не получится выйти на границы 1991 года. Он также отметил, что ВСУ теряют сотни тысяч солдат для достижения непонятной цели.
"Неужели мы, наши братья и сестры отдают жизни и здоровье <…> за то, чтобы Украину грабили украинцы?" — задался вопросом офицер.
Ранее издание Financial Times, ссылаясь на украинских военнослужащих сообщило, что потери Киева на фронте стали больше, чем были ранее. По мнению газеты, причиной этого является возрастающая интенсивность боевых действий, которая продолжает создавать давление со стороны российских войск.
"Больше, чем раньше". В ВСУ забили тревогу из-за ситуации на фронте