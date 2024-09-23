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Юань открыл торги 23 сентября снижением

Юань открыл торги 23 сентября снижением - 23.09.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 23 сентября снижением

Курс рубля в начале торгов понедельника растет к юаню: курс китайской валюты снижается до 13,11 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.09.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет к юаню: курс китайской валюты снижается до 13,11 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 1 копейку, до 13,11 рубля.

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мосбиржа, юань