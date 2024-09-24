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Рубль не так слаб

Рубль не так слаб - 24.09.2024, ПРАЙМ

Рубль не так слаб

В понедельник, 23 сентября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 92,95 руб., юань/рубль - на... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T07:56+0300

2024-09-24T07:56+0300

2024-09-24T07:56+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В понедельник, 23 сентября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 92,95 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 13,14 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,23%, до 102,95 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 24 сентября: доллар - 92,92 руб., евро - 103,2191 руб. Ослабление рубля замедлилось, но курс доллара продолжает двигаться в направлении сопротивления 93,40 руб. Падение цен на нефть на американской сессии не оказало сильного влияния на локальный внутренний рынок. Также ослабление рубля сдерживается сентябрьским налоговым периодом. Банк России принял решение о продлении ограничений на перевод валюты за рубеж. Эти ограничения будут действовать до 31 марта 2025 года включительно. Согласно этим правилам, граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран могут переводить не более 1 миллиона долларов в месяц на счета в зарубежных банках. Что касается нефтяного рынка, то, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, цены на нефть показали падение. В ходе американской сессии цена снижалась до $73,06. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,54%, до $74,28. Покупатели смогли почти полностью отыграть вечерние потери. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке оказывает поддержку ценам на нефть. Израильские авиаудары по объектам поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" в Ливане привели к гибели около 500 человек в понедельник, что повышает риск расширения конфликта в регионе. Это может повлиять на поставки из ключевого нефтедобывающего региона. Дополнительным фактором поддержки выступают опасения, что тропический шторм может повлиять на добычу нефти в США. Слабость доллара США, который не смог развить импульс после отскока от минимума 100,21 п., достигнутого после снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС), также поддерживает спрос на нефтяные фьючерсы, номинированные в долларах. Ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС способствуют подорожанию цен на нефть. Пара доллар/рубль подобралась к уровню 93 руб. Ключевое сопротивление проходит через 93,40 руб. Поскольку торги по доллару проводятся на внебиржевом рынке, то на тонком рынке цена может перемещаться в любом направлении и расстоянии. Если уровень 94,60 руб. не сможет удержать покупателей, то на горизонте появится уровень 98 руб. То, что рубль слабо реагирует на восстановление цен на нефть, наводит на мысль о продолжении ослабления рубля, но я его пока не рассматриваю в качестве цели на октябрь.Участники рынка ожидают дополнительных сигналов о действиях ФРС США на следующем заседании. В связи с этим основное внимание будет сосредоточено на выступлениях влиятельных членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США в пятницу. Российский рынок акций продолжил расти в начале недели, достигая максимальных значений с середины августа, при этом общий рост с начала сентября превысил 12%. Это происходит несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка до 19% и продолжающееся ослабление рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 1,35%, до 2819,87 п., индекс РТС - на 0,98%, до 956,01 п. Росту индекса Мосбиржи способствует ослабление рубля и восстановление цен на нефть, что выгодно для акций экспортеров. Поскольку IMOEX закрепился выше 2800, то сейчас цель у покупателей 2900 п. Если дневная свеча закроется ниже 2800 и в течение двух дней индекс останется ниже него, то начнется фиксация прибыли с целью 2735 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, банк россии, фрс сша, нефть, индекс мосбиржи, акции