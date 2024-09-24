Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль не так слаб - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240924/analitika-851735048.html
Рубль не так слаб
Рубль не так слаб - 24.09.2024, ПРАЙМ
Рубль не так слаб
В понедельник, 23 сентября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 92,95 руб., юань/рубль - на... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T07:56+0300
2024-09-24T07:56+0300
мнения аналитиков
курсы валют
банк россии
фрс сша
нефть
индекс мосбиржи
акции
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851735048.jpg?1727153776
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В понедельник, 23 сентября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 92,95 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 13,14 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,23%, до 102,95 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 24 сентября: доллар - 92,92 руб., евро - 103,2191 руб. Ослабление рубля замедлилось, но курс доллара продолжает двигаться в направлении сопротивления 93,40 руб. Падение цен на нефть на американской сессии не оказало сильного влияния на локальный внутренний рынок. Также ослабление рубля сдерживается сентябрьским налоговым периодом. Банк России принял решение о продлении ограничений на перевод валюты за рубеж. Эти ограничения будут действовать до 31 марта 2025 года включительно. Согласно этим правилам, граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран могут переводить не более 1 миллиона долларов в месяц на счета в зарубежных банках. Что касается нефтяного рынка, то, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, цены на нефть показали падение. В ходе американской сессии цена снижалась до $73,06. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,54%, до $74,28. Покупатели смогли почти полностью отыграть вечерние потери. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке оказывает поддержку ценам на нефть. Израильские авиаудары по объектам поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" в Ливане привели к гибели около 500 человек в понедельник, что повышает риск расширения конфликта в регионе. Это может повлиять на поставки из ключевого нефтедобывающего региона. Дополнительным фактором поддержки выступают опасения, что тропический шторм может повлиять на добычу нефти в США. Слабость доллара США, который не смог развить импульс после отскока от минимума 100,21 п., достигнутого после снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС), также поддерживает спрос на нефтяные фьючерсы, номинированные в долларах. Ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС способствуют подорожанию цен на нефть. Пара доллар/рубль подобралась к уровню 93 руб. Ключевое сопротивление проходит через 93,40 руб. Поскольку торги по доллару проводятся на внебиржевом рынке, то на тонком рынке цена может перемещаться в любом направлении и расстоянии. Если уровень 94,60 руб. не сможет удержать покупателей, то на горизонте появится уровень 98 руб. То, что рубль слабо реагирует на восстановление цен на нефть, наводит на мысль о продолжении ослабления рубля, но я его пока не рассматриваю в качестве цели на октябрь.Участники рынка ожидают дополнительных сигналов о действиях ФРС США на следующем заседании. В связи с этим основное внимание будет сосредоточено на выступлениях влиятельных членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США в пятницу. Российский рынок акций продолжил расти в начале недели, достигая максимальных значений с середины августа, при этом общий рост с начала сентября превысил 12%. Это происходит несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка до 19% и продолжающееся ослабление рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 1,35%, до 2819,87 п., индекс РТС - на 0,98%, до 956,01 п. Росту индекса Мосбиржи способствует ослабление рубля и восстановление цен на нефть, что выгодно для акций экспортеров. Поскольку IMOEX закрепился выше 2800, то сейчас цель у покупателей 2900 п. Если дневная свеча закроется ниже 2800 и в течение двух дней индекс останется ниже него, то начнется фиксация прибыли с целью 2735 п.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, банк россии, фрс сша, нефть, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, Курсы валют, Банк России, ФРС США, Нефть, индекс Мосбиржи, Акции
07:56 24.09.2024
 

Рубль не так слаб

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В понедельник, 23 сентября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 92,95 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 13,14 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,23%, до 102,95 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 24 сентября: доллар - 92,92 руб., евро - 103,2191 руб.

Ослабление рубля замедлилось, но курс доллара продолжает двигаться в направлении сопротивления 93,40 руб. Падение цен на нефть на американской сессии не оказало сильного влияния на локальный внутренний рынок. Также ослабление рубля сдерживается сентябрьским налоговым периодом.

Банк России принял решение о продлении ограничений на перевод валюты за рубеж. Эти ограничения будут действовать до 31 марта 2025 года включительно. Согласно этим правилам, граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран могут переводить не более 1 миллиона долларов в месяц на счета в зарубежных банках.

Что касается нефтяного рынка, то, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, цены на нефть показали падение. В ходе американской сессии цена снижалась до $73,06. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,54%, до $74,28.

Покупатели смогли почти полностью отыграть вечерние потери. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке оказывает поддержку ценам на нефть. Израильские авиаудары по объектам поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" в Ливане привели к гибели около 500 человек в понедельник, что повышает риск расширения конфликта в регионе. Это может повлиять на поставки из ключевого нефтедобывающего региона. Дополнительным фактором поддержки выступают опасения, что тропический шторм может повлиять на добычу нефти в США.

Слабость доллара США, который не смог развить импульс после отскока от минимума 100,21 п., достигнутого после снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС), также поддерживает спрос на нефтяные фьючерсы, номинированные в долларах. Ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС способствуют подорожанию цен на нефть.

Пара доллар/рубль подобралась к уровню 93 руб. Ключевое сопротивление проходит через 93,40 руб. Поскольку торги по доллару проводятся на внебиржевом рынке, то на тонком рынке цена может перемещаться в любом направлении и расстоянии. Если уровень 94,60 руб. не сможет удержать покупателей, то на горизонте появится уровень 98 руб. То, что рубль слабо реагирует на восстановление цен на нефть, наводит на мысль о продолжении ослабления рубля, но я его пока не рассматриваю в качестве цели на октябрь.

Участники рынка ожидают дополнительных сигналов о действиях ФРС США на следующем заседании. В связи с этим основное внимание будет сосредоточено на выступлениях влиятельных членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США в пятницу.

Российский рынок акций продолжил расти в начале недели, достигая максимальных значений с середины августа, при этом общий рост с начала сентября превысил 12%. Это происходит несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка до 19% и продолжающееся ослабление рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 1,35%, до 2819,87 п., индекс РТС - на 0,98%, до 956,01 п.

Росту индекса Мосбиржи способствует ослабление рубля и восстановление цен на нефть, что выгодно для акций экспортеров. Поскольку IMOEX закрепился выше 2800, то сейчас цель у покупателей 2900 п. Если дневная свеча закроется ниже 2800 и в течение двух дней индекс останется ниже него, то начнется фиксация прибыли с целью 2735 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковКурсы валютБанк РоссииФРС СШАНефтьиндекс МосбиржиАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала