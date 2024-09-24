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Искусство маскировки: автокомпании из Китая ищут способ попасть на рынок РФ - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Искусство маскировки: автокомпании из Китая ищут способ попасть на рынок РФ
Искусство маскировки: автокомпании из Китая ищут способ попасть на рынок РФ - 24.09.2024, ПРАЙМ
Искусство маскировки: автокомпании из Китая ищут способ попасть на рынок РФ
Китайские автопроизводители, такие как Geely, начали использовать новые бренды на российском рынке автомобилей, чтобы избежать репутационных рисков, связанных с | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T12:09+0300
2024-09-24T12:09+0300
россия
китай
авто
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители, такие как Geely, начали использовать новые бренды на российском рынке автомобилей, чтобы избежать репутационных рисков, связанных с продажами в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Автостата".Отмечается, недавно Geely объявила о снятии с российского рынка купе-кроссовера Tugella, который был востребован в России, и представила новую модель под брендом Knewstar. Новая модель практически идентична Tugella по дизайну и техническим характеристикам.Компания "Слава Моторс Рус" будет заниматься поставками и продажами этой новой модели в России. Это решение связано с желанием Geely избежать вторичных санкций со стороны западных стран, с которыми у него тесное сотрудничество. Таким образом, использование новых брендов поможет Geely защитить себя от возможных ограничений со стороны Европейского союза и США, которые являются основными рынками экспорта для компании.
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
12:09 24.09.2024
 
Искусство маскировки: автокомпании из Китая ищут способ попасть на рынок РФ

"Автостат": автокомпании из КНР стали маскироваться в РФ под новыми брендами

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители, такие как Geely, начали использовать новые бренды на российском рынке автомобилей, чтобы избежать репутационных рисков, связанных с продажами в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Автостата".
Отмечается, недавно Geely объявила о снятии с российского рынка купе-кроссовера Tugella, который был востребован в России, и представила новую модель под брендом Knewstar. Новая модель практически идентична Tugella по дизайну и техническим характеристикам.
Компания "Слава Моторс Рус" будет заниматься поставками и продажами этой новой модели в России. Это решение связано с желанием Geely избежать вторичных санкций со стороны западных стран, с которыми у него тесное сотрудничество. Таким образом, использование новых брендов поможет Geely защитить себя от возможных ограничений со стороны Европейского союза и США, которые являются основными рынками экспорта для компании.
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