https://1prime.ru/20240924/avto-851740939.html

Искусство маскировки: автокомпании из Китая ищут способ попасть на рынок РФ

Искусство маскировки: автокомпании из Китая ищут способ попасть на рынок РФ - 24.09.2024, ПРАЙМ

Искусство маскировки: автокомпании из Китая ищут способ попасть на рынок РФ

Китайские автопроизводители, такие как Geely, начали использовать новые бренды на российском рынке автомобилей, чтобы избежать репутационных рисков, связанных с | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T12:09+0300

2024-09-24T12:09+0300

2024-09-24T12:09+0300

россия

китай

авто

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители, такие как Geely, начали использовать новые бренды на российском рынке автомобилей, чтобы избежать репутационных рисков, связанных с продажами в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Автостата".Отмечается, недавно Geely объявила о снятии с российского рынка купе-кроссовера Tugella, который был востребован в России, и представила новую модель под брендом Knewstar. Новая модель практически идентична Tugella по дизайну и техническим характеристикам.Компания "Слава Моторс Рус" будет заниматься поставками и продажами этой новой модели в России. Это решение связано с желанием Geely избежать вторичных санкций со стороны западных стран, с которыми у него тесное сотрудничество. Таким образом, использование новых брендов поможет Geely защитить себя от возможных ограничений со стороны Европейского союза и США, которые являются основными рынками экспорта для компании.

https://1prime.ru/20240924/brak-851737156.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, авто