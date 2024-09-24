https://1prime.ru/20240924/bayden-851749791.html
"Не видно конца". В США рассказали о "наследии" Байдена
"Не видно конца". В США рассказали о "наследии" Байдена - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Не видно конца". В США рассказали о "наследии" Байдена
Президент США Джо Байден оставляет после себя наследие в виде двух крупных конфликтов без видимой конечной точки, говорится в материале ABC News. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T17:03+0300
2024-09-24T17:03+0300
2024-09-24T17:03+0300
политика
сша
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667506_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_b5218b9851c5fecd0f4d26851dd8c2e7.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден оставляет после себя наследие в виде двух крупных конфликтов без видимой конечной точки, говорится в материале ABC News."Хотя он (Байден - ред.) и занял пост с десятилетиями опыта во внешней политике, но оставляет после себя спорное наследие. Байден будет нахваливать то, как его администрация восстановила альянсы (с участием США - ред.), но двум войнам, начавшимся при его власти, не видно конца", — отметил телеканал.Выступление Байдена на Генеральной Ассамблее ООН рассматривается как одно из последних шансов сплотить мировых лидеров вокруг достижения мира. Генеральная Ассамблея ООН начала свою ежегодную сессию во вторник. Главным событием будет неделя высокого уровня, в рамках которой пройдут ежегодные дебаты.Россию на Ассамблее представит министр иностранных дел Сергей Лавров, который намерен выступить 28 сентября.
https://1prime.ru/20240923/pushkov-851724692.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667506_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_9731126be14478a28368393c8d578ea6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
"Не видно конца". В США рассказали о "наследии" Байдена
ABC News: Байден оставит наследие конфликтов, которым не видно конца
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден оставляет после себя наследие в виде двух крупных конфликтов без видимой конечной точки, говорится в материале ABC News.
"Хотя он (Байден - ред.) и занял пост с десятилетиями опыта во внешней политике, но оставляет после себя спорное наследие. Байден будет нахваливать то, как его администрация восстановила альянсы (с участием США - ред.), но двум войнам, начавшимся при его власти, не видно конца", — отметил телеканал.
Выступление Байдена на Генеральной Ассамблее ООН рассматривается как одно из последних шансов сплотить мировых лидеров вокруг достижения мира. Генеральная Ассамблея ООН начала свою ежегодную сессию во вторник. Главным событием будет неделя высокого уровня, в рамках которой пройдут ежегодные дебаты.
Россию на Ассамблее представит министр иностранных дел Сергей Лавров, который намерен выступить 28 сентября.
"Заигралась". Пушков оценил действия администрации Байдена в отношении РФ