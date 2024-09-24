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"Не видно конца". В США рассказали о "наследии" Байдена - 24.09.2024, ПРАЙМ
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"Не видно конца". В США рассказали о "наследии" Байдена
"Не видно конца". В США рассказали о "наследии" Байдена - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Не видно конца". В США рассказали о "наследии" Байдена
Президент США Джо Байден оставляет после себя наследие в виде двух крупных конфликтов без видимой конечной точки, говорится в материале ABC News. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T17:03+0300
2024-09-24T17:03+0300
политика
сша
джо байден
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден оставляет после себя наследие в виде двух крупных конфликтов без видимой конечной точки, говорится в материале ABC News."Хотя он (Байден - ред.) и занял пост с десятилетиями опыта во внешней политике, но оставляет после себя спорное наследие. Байден будет нахваливать то, как его администрация восстановила альянсы (с участием США - ред.), но двум войнам, начавшимся при его власти, не видно конца", — отметил телеканал.Выступление Байдена на Генеральной Ассамблее ООН рассматривается как одно из последних шансов сплотить мировых лидеров вокруг достижения мира. Генеральная Ассамблея ООН начала свою ежегодную сессию во вторник. Главным событием будет неделя высокого уровня, в рамках которой пройдут ежегодные дебаты.Россию на Ассамблее представит министр иностранных дел Сергей Лавров, который намерен выступить 28 сентября.
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сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
17:03 24.09.2024
 
"Не видно конца". В США рассказали о "наследии" Байдена

ABC News: Байден оставит наследие конфликтов, которым не видно конца

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден оставляет после себя наследие в виде двух крупных конфликтов без видимой конечной точки, говорится в материале ABC News.
"Хотя он (Байден - ред.) и занял пост с десятилетиями опыта во внешней политике, но оставляет после себя спорное наследие. Байден будет нахваливать то, как его администрация восстановила альянсы (с участием США - ред.), но двум войнам, начавшимся при его власти, не видно конца", — отметил телеканал.
Выступление Байдена на Генеральной Ассамблее ООН рассматривается как одно из последних шансов сплотить мировых лидеров вокруг достижения мира. Генеральная Ассамблея ООН начала свою ежегодную сессию во вторник. Главным событием будет неделя высокого уровня, в рамках которой пройдут ежегодные дебаты.
Россию на Ассамблее представит министр иностранных дел Сергей Лавров, который намерен выступить 28 сентября.
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