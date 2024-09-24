https://1prime.ru/20240924/bayden-851752433.html
США продолжат помогать Украине, заявил Байден
США продолжат помогать Украине, заявил Байден - 24.09.2024, ПРАЙМ
США продолжат помогать Украине, заявил Байден
США не отвернутся от поддержки Украины до достижения "справедливого и прочного мира". Об этом заявил президен США Джо Байден. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T17:51+0300
2024-09-24T17:51+0300
2024-09-24T17:51+0300
политика
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джо байден
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. США не отвернутся от поддержки Украины до достижения "справедливого и прочного мира". Об этом заявил президен США Джо Байден."Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира", — отметил американский лидер , выступая перед участниками недели высокого уровня ГА ООН.Ко всему прочему, Байден несколько раз упомянул Россию в контексте событий на Украине, но не представил доказательств своего утверждения о стремлении российского руководства к "развалу НАТО", которого удалось избежать.Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке, где сотни глав государств и министров иностранных дел соберутся для обсуждения вопросов международной безопасности, предотвращения конфликтов, борьбы с изменением климата и других глобальных проблем.
https://1prime.ru/20240909/bayden-851457745.html
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сша, украина, джо байден
Политика, США, УКРАИНА, Джо Байден
США продолжат помогать Украине, заявил Байден
Байден с трибуны ГА ООН пообещал не прекращать поддержу Украины
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. США не отвернутся от поддержки Украины до достижения "справедливого и прочного мира". Об этом заявил президен США Джо Байден.
"Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира", — отметил американский лидер , выступая перед участниками недели высокого уровня ГА ООН.
Ко всему прочему, Байден несколько раз упомянул Россию в контексте событий на Украине, но не представил доказательств своего утверждения о стремлении российского руководства к "развалу НАТО", которого удалось избежать.
Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке, где сотни глав государств и министров иностранных дел соберутся для обсуждения вопросов международной безопасности, предотвращения конфликтов, борьбы с изменением климата и других глобальных проблем.
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