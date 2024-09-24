https://1prime.ru/20240924/bayden-851753909.html

Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с РФ

Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с РФ - 24.09.2024, ПРАЙМ

Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с РФ

Президент США Джо Байден не стал отвечать на заданный агентством РИА Новости вопрос о том, готов ли Вашингтон к возможной войне с Москвой на фоне возможного... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T18:46+0300

2024-09-24T18:46+0300

2024-09-24T18:46+0300

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ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не стал отвечать на заданный агентством РИА Новости вопрос о том, готов ли Вашингтон к возможной войне с Москвой на фоне возможного одобрения США использования Киевом дальнобойных вооружений для ударов вглубь российской территории. Во вторник Байден прибыл в штаб-квартиру Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он намерен выступить там с последним в рамках своего президентского срока обращением к членам ООН. Заходя на площадку Генассамблеи, американский лидер отказался отвечать на вопрос корреспондента РИА Новости о том, готовы ли США к возможной войне с РФ. Байден молча прошел в направлении зала заседаний. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Генассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ключевым событием данного мероприятия станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, выступление которого запланировано на 28 сентября.

https://1prime.ru/20240924/bayden-851749791.html

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сша, оон, джо байден, россия, третья мировая война