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Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с РФ - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с РФ
Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с РФ - 24.09.2024, ПРАЙМ
Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с РФ
Президент США Джо Байден не стал отвечать на заданный агентством РИА Новости вопрос о том, готов ли Вашингтон к возможной войне с Москвой на фоне возможного... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T18:46+0300
2024-09-24T18:46+0300
политика
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джо байден
россия
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ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не стал отвечать на заданный агентством РИА Новости вопрос о том, готов ли Вашингтон к возможной войне с Москвой на фоне возможного одобрения США использования Киевом дальнобойных вооружений для ударов вглубь российской территории. Во вторник Байден прибыл в штаб-квартиру Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он намерен выступить там с последним в рамках своего президентского срока обращением к членам ООН. Заходя на площадку Генассамблеи, американский лидер отказался отвечать на вопрос корреспондента РИА Новости о том, готовы ли США к возможной войне с РФ. Байден молча прошел в направлении зала заседаний. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Генассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ключевым событием данного мероприятия станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, выступление которого запланировано на 28 сентября.
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сша, оон, джо байден, россия, третья мировая война
Политика, США, ООН, Джо Байден, РОССИЯ, третья мировая война
18:46 24.09.2024
 
Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с РФ

Байден не стал отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не стал отвечать на заданный агентством РИА Новости вопрос о том, готов ли Вашингтон к возможной войне с Москвой на фоне возможного одобрения США использования Киевом дальнобойных вооружений для ударов вглубь российской территории.
Во вторник Байден прибыл в штаб-квартиру Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он намерен выступить там с последним в рамках своего президентского срока обращением к членам ООН.
Заходя на площадку Генассамблеи, американский лидер отказался отвечать на вопрос корреспондента РИА Новости о том, готовы ли США к возможной войне с РФ. Байден молча прошел в направлении зала заседаний.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Генассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ключевым событием данного мероприятия станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, выступление которого запланировано на 28 сентября.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
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17:03
 
ПолитикаСШАООНДжо БайденРОССИЯтретья мировая война
 
 
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