https://1prime.ru/20240924/changan-851758539.html

В России подсчитали стоимость владения самой популярной моделью Changan

В России подсчитали стоимость владения самой популярной моделью Changan - 24.09.2024, ПРАЙМ

В России подсчитали стоимость владения самой популярной моделью Changan

В течение пяти лет затраты владельца самого продаваемого в России автомобиля в линейке бренда Changan CS55 Plus составят чуть более 1,1 миллиона рублей,... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T23:49+0300

2024-09-24T23:49+0300

2024-09-24T23:49+0300

экономика

россия

авто

расходы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850232554_0:16:3585:2032_1920x0_80_0_0_79a8b2649fc96dbb19a96ec86bb04f0c.jpg

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В течение пяти лет затраты владельца самого продаваемого в России автомобиля в линейке бренда Changan CS55 Plus составят чуть более 1,1 миллиона рублей, подсчитали эксперты агентства "АВТОСТАТ". Отмечается, что на российском рынке Changan CS55 Plus предлагают с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 181 лошадиных сил, функционирующим совместно с семиступенчатым "роботом". При этом продаваемая в РФ модель имеет только передний привод. Эксперты подсчитали, что за пять лет расходы владельца такой машины составят чуть более 1,1 миллиона рублей, при условии, что пробег за данный период времени достигнет 100 тысяч километров, регионом эксплуатации являются Москва и Московская область, возраст водителя составляет 35 лет, а стаж вождения — десять лет. По данным агентства, при соблюдении перечисленных выше условий в среднем за месяц траты автолюбителя будут достигать 18,5 тысячи рублей, то есть один километр пробега обойдется в 11,1 рубля. При этом примерно 40% суммы уйдет на покупку бензина (423,6 тыс. руб. за пять лет), 26% — на страхование по КАСКО (290,5 тыс. руб.), 17% — на техобслуживание (187 тыс. руб.). Также на долю каждой из оставшихся статей расходов (приобретение зимних шин, ОСАГО, транспортный налог) придется менее 10% (до 100 тыс. руб.). Эксперты выяснили, что больше всего на содержание машины владельцу придется потратить в первый год эксплуатации (примерно 280 тыс. руб. на покупку зимнего комплекта шин). В последующие четыре года такие расходы будут составлять по 200 – 220 тысяч рублей. Кроме того, "АВТОСТАТ" предупредил, что если владелец машины не планирует страховать ее по КАСКО, то один километр пробега обойдется ему в 8,2 рубля.

https://1prime.ru/20240918/avto-851652066.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, расходы