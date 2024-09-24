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В России начнут продавать новый люксовый гибридный кроссовер - 24.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240924/exlantix-851746141.html
В России начнут продавать новый люксовый гибридный кроссовер
В России начнут продавать новый люксовый гибридный кроссовер - 24.09.2024, ПРАЙМ
В России начнут продавать новый люксовый гибридный кроссовер
Находящийся в собственности у Chery бренд Exlantix готовится к выводу на российский рынок люксового гибридного кроссовера Exlantix ET (в Китае автомобиль... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:35+0300
2024-09-24T15:35+0300
экономика
авто
кроссовер
chery
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Находящийся в собственности у Chery бренд Exlantix готовится к выводу на российский рынок люксового гибридного кроссовера Exlantix ET (в Китае автомобиль продается под маркой Exeed). Продажи должны начаться в первом квартале следующего года. Об этом сообщил журнал "За рулем". По данным издания, к запуску в продажу готовят сразу линейку Exlantix, в которую входят седан ES и кроссовер ET. Упор будет делаться на гибридные версии, при этом не исключено появление и чисто электрических моделей."ЗР" сообщил, что Exlantix ET представляет собой гибрид из разряда REEV, то есть "электромобиль с увеличенным запасом хода". Спереди у кроссовера находится двигатель внутреннего сгорания без связи с ведущими колесами (1.5 турбо), основными же являются два электрических двигателя. Exlantix ET имеет полный привод. Совокупная пиковая мощность двигателей составляет 469 лошадиных сил, а крутящий момент – 634 Нм.По данным издания, тяговая батарея на 43 кВт*ч и топливный бак обеспечивают Exlantix ET запас хода на 1238 километров по циклу WLTC. Заряд батареи от двигателя внутреннего – сгорания 3,6 кВт на один литр топлива. Зарядный разъем – CCS2 Combo широко распространен в России и поддерживает быструю зарядку.Также отмечается, что Exlantix ET неплохо адаптирован под российские условия. Машина имеет зимний пакет, русифицированную мультимедиа с обновлением по воздуху, телематические и развлекательные сервисы. Кроме того, планируется установить интегрированные сервисы Яндекса, а также такие традиционные устройства, как увеличенный бачок омывателя и антикора.
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авто, кроссовер, chery
Экономика, Авто, кроссовер, Chery
15:35 24.09.2024
 
В России начнут продавать новый люксовый гибридный кроссовер

"ЗР": гибридный кроссовер Exlantix ET появится в России в начале 2025 года

© Фото : Exeed Автомобиль Exeed Exlantix ET
Автомобиль Exeed Exlantix ET - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© Фото : Exeed
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Находящийся в собственности у Chery бренд Exlantix готовится к выводу на российский рынок люксового гибридного кроссовера Exlantix ET (в Китае автомобиль продается под маркой Exeed). Продажи должны начаться в первом квартале следующего года. Об этом сообщил журнал "За рулем".
По данным издания, к запуску в продажу готовят сразу линейку Exlantix, в которую входят седан ES и кроссовер ET. Упор будет делаться на гибридные версии, при этом не исключено появление и чисто электрических моделей.
"ЗР" сообщил, что Exlantix ET представляет собой гибрид из разряда REEV, то есть "электромобиль с увеличенным запасом хода". Спереди у кроссовера находится двигатель внутреннего сгорания без связи с ведущими колесами (1.5 турбо), основными же являются два электрических двигателя. Exlantix ET имеет полный привод. Совокупная пиковая мощность двигателей составляет 469 лошадиных сил, а крутящий момент – 634 Нм.
По данным издания, тяговая батарея на 43 кВт*ч и топливный бак обеспечивают Exlantix ET запас хода на 1238 километров по циклу WLTC. Заряд батареи от двигателя внутреннего – сгорания 3,6 кВт на один литр топлива. Зарядный разъем – CCS2 Combo широко распространен в России и поддерживает быструю зарядку.
Также отмечается, что Exlantix ET неплохо адаптирован под российские условия. Машина имеет зимний пакет, русифицированную мультимедиа с обновлением по воздуху, телематические и развлекательные сервисы. Кроме того, планируется установить интегрированные сервисы Яндекса, а также такие традиционные устройства, как увеличенный бачок омывателя и антикора.
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ЭкономикаАвтокроссоверChery
 
 
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