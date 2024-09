https://1prime.ru/20240924/exlantix-851746141.html

В России начнут продавать новый люксовый гибридный кроссовер

экономика

авто

кроссовер

chery

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Находящийся в собственности у Chery бренд Exlantix готовится к выводу на российский рынок люксового гибридного кроссовера Exlantix ET (в Китае автомобиль продается под маркой Exeed). Продажи должны начаться в первом квартале следующего года. Об этом сообщил журнал "За рулем". По данным издания, к запуску в продажу готовят сразу линейку Exlantix, в которую входят седан ES и кроссовер ET. Упор будет делаться на гибридные версии, при этом не исключено появление и чисто электрических моделей."ЗР" сообщил, что Exlantix ET представляет собой гибрид из разряда REEV, то есть "электромобиль с увеличенным запасом хода". Спереди у кроссовера находится двигатель внутреннего сгорания без связи с ведущими колесами (1.5 турбо), основными же являются два электрических двигателя. Exlantix ET имеет полный привод. Совокупная пиковая мощность двигателей составляет 469 лошадиных сил, а крутящий момент – 634 Нм.По данным издания, тяговая батарея на 43 кВт*ч и топливный бак обеспечивают Exlantix ET запас хода на 1238 километров по циклу WLTC. Заряд батареи от двигателя внутреннего – сгорания 3,6 кВт на один литр топлива. Зарядный разъем – CCS2 Combo широко распространен в России и поддерживает быструю зарядку.Также отмечается, что Exlantix ET неплохо адаптирован под российские условия. Машина имеет зимний пакет, русифицированную мультимедиа с обновлением по воздуху, телематические и развлекательные сервисы. Кроме того, планируется установить интегрированные сервисы Яндекса, а также такие традиционные устройства, как увеличенный бачок омывателя и антикора.

