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В России начнут продавать новый люксовый гибридный кроссовер
В России начнут продавать новый люксовый гибридный кроссовер - 24.09.2024, ПРАЙМ
В России начнут продавать новый люксовый гибридный кроссовер
Находящийся в собственности у Chery бренд Exlantix готовится к выводу на российский рынок люксового гибридного кроссовера Exlantix ET (в Китае автомобиль... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:35+0300
2024-09-24T15:35+0300
2024-09-24T15:35+0300
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Находящийся в собственности у Chery бренд Exlantix готовится к выводу на российский рынок люксового гибридного кроссовера Exlantix ET (в Китае автомобиль продается под маркой Exeed). Продажи должны начаться в первом квартале следующего года. Об этом сообщил журнал "За рулем". По данным издания, к запуску в продажу готовят сразу линейку Exlantix, в которую входят седан ES и кроссовер ET. Упор будет делаться на гибридные версии, при этом не исключено появление и чисто электрических моделей."ЗР" сообщил, что Exlantix ET представляет собой гибрид из разряда REEV, то есть "электромобиль с увеличенным запасом хода". Спереди у кроссовера находится двигатель внутреннего сгорания без связи с ведущими колесами (1.5 турбо), основными же являются два электрических двигателя. Exlantix ET имеет полный привод. Совокупная пиковая мощность двигателей составляет 469 лошадиных сил, а крутящий момент – 634 Нм.По данным издания, тяговая батарея на 43 кВт*ч и топливный бак обеспечивают Exlantix ET запас хода на 1238 километров по циклу WLTC. Заряд батареи от двигателя внутреннего – сгорания 3,6 кВт на один литр топлива. Зарядный разъем – CCS2 Combo широко распространен в России и поддерживает быструю зарядку.Также отмечается, что Exlantix ET неплохо адаптирован под российские условия. Машина имеет зимний пакет, русифицированную мультимедиа с обновлением по воздуху, телематические и развлекательные сервисы. Кроме того, планируется установить интегрированные сервисы Яндекса, а также такие традиционные устройства, как увеличенный бачок омывателя и антикора.
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авто, кроссовер, chery
Экономика, Авто, кроссовер, Chery
В России начнут продавать новый люксовый гибридный кроссовер
"ЗР": гибридный кроссовер Exlantix ET появится в России в начале 2025 года
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ.
Находящийся в собственности у Chery бренд Exlantix готовится к выводу на российский рынок люксового гибридного кроссовера Exlantix ET (в Китае автомобиль продается под маркой Exeed). Продажи должны начаться в первом квартале следующего года. Об этом сообщил журнал "За рулем"
.
По данным издания, к запуску в продажу готовят сразу линейку Exlantix, в которую входят седан ES и кроссовер ET. Упор будет делаться на гибридные версии, при этом не исключено появление и чисто электрических моделей.
"ЗР" сообщил, что Exlantix ET представляет собой гибрид из разряда REEV, то есть "электромобиль с увеличенным запасом хода". Спереди у кроссовера находится двигатель внутреннего сгорания без связи с ведущими колесами (1.5 турбо), основными же являются два электрических двигателя. Exlantix ET имеет полный привод. Совокупная пиковая мощность двигателей составляет 469 лошадиных сил, а крутящий момент – 634 Нм.
По данным издания, тяговая батарея на 43 кВт*ч и топливный бак обеспечивают Exlantix ET запас хода на 1238 километров по циклу WLTC. Заряд батареи от двигателя внутреннего – сгорания 3,6 кВт на один литр топлива. Зарядный разъем – CCS2 Combo широко распространен в России и поддерживает быструю зарядку.
Также отмечается, что Exlantix ET неплохо адаптирован под российские условия. Машина имеет зимний пакет, русифицированную мультимедиа с обновлением по воздуху, телематические и развлекательные сервисы. Кроме того, планируется установить интегрированные сервисы Яндекса, а также такие традиционные устройства, как увеличенный бачок омывателя и антикора.
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