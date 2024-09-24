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"Пока горячо": соседи США задумали откусить кусок американского пирога

"Пока горячо": соседи США задумали откусить кусок американского пирога - 24.09.2024, ПРАЙМ

"Пока горячо": соседи США задумали откусить кусок американского пирога

Решение Байдена по экспорту американского СПГ повергло отрасль в шок. Больше дюжины штатов подали иски, суд обязал возобновить выдачу лицензий, однако пока дело | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T04:04+0300

2024-09-24T04:04+0300

2024-09-24T04:04+0300

статья

спг

импорт спг

поставки спг

мировой рынок спг

сша

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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ, Елена Савельева. Решение Байдена по экспорту американского СПГ повергло отрасль в шок. Больше дюжины штатов подали иски, суд обязал возобновить выдачу лицензий, однако пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Тем временем соседи стремятся откусить кусок пирога, воспользовавшись ситуацией. Канада и Мексика планируют резко нарастить объем инвестиций в строительство СПГ- инфраструктуры и подвинуть "большого брата" на азиатском рынке, где к нему все больше недоверия.Тянут резинуВесной этого года американский нефтегазовый рынок пришел в ярость из-за решения Джо Байдена. Президент США подписал запрет на выдачу лицензий на новые СПГ-проекты. Это была несомненная победа климатических групп, требовавших остановить строительство предприятий на побережье Мексиканского залива. Байдена обвинили в том, что он "уступил давлению радикалов-экстремистов" и совершил "возмутительную атаку на американскую энергетику".Запрет сулит огромные убытки американским компаниям, под вопросом оказались планы по реализации многомиллиардных программ. Пересмотр должен был коснуться десятков проектов, на которые подали заявки, но еще не получили одобрения. В их числе CP2 — огромный завод СПГ в Луизиане мощностью 20 миллионов тонн в год с пиковой производительностью в 24 миллиона тонн.Власти 16 американских штатов подали иск, требуя отменить запрет на основании того, что решение Байдена нарушило федеральный закон. В июле суд штата Луизиана встал на их сторону и обязал администрацию президента США Джо Байдена возобновить одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа.Но дальше дело пока не пошло. Как заявили в Минэнерго США, с решением суда не согласны и оценивают дальнейшие шаги. И, как отмечало AP, несмотря на вердикт суда, маловероятно, что власти рассмотрят выдачу лицензий на какой-либо из проектов в ускоренном порядке.Игроки рынка сильно нервничают. Энергетический гигант Conoco Phillips потребовал перестать тянуть волынку, и начать наконец выдавать разрешения на экспорт СПГ. Глава компании Райан Лэнс призвал американские власти не мешать СПГ-отрасли развиваться с тем, чтобы страна могла возглавить этот мировой сектор.Однако в Белом доме к быстрым переменам, похоже, не готовы. "Мы по-прежнему привержены принятию решений на основе экономических и экологических исследований, подкрепленных достоверными научными данными", — заявил представитель Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес.Готовят почвуТем временем, приостановкой Вашингтоном одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа, похоже, намерены воспользоваться соседи Америки.Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные аналитической компании Rystad Energу, Канада и Мексика планируют вложить около 63 миллиардов долларов в строительство инфраструктуры для экспорта СПГ. И, как отмечает издание, они нацелились на растущий азиатский рынок, на который сейчас приходится порядка 26% американского СПГ-экспорта.Обе, к тому же, обладают определенными географическими преимуществами.Так, большинство месторождений Канады и Мексики находятся на западном побережье. То есть, их СПГ-танкерам не придется идти через перегруженный Панамский канал. Потенциально они могли бы получить более дешевый и легкий доступ в Азию, которая, как ожидается, будет драйвером роста мирового спроса на СПГ.Есть потенциалПо данным Shell, которые приводит FT, Канада к середине 2025 года может начать отгрузку первых партий топлива с почти готового LNG Canada (мощность 14 млн т в год) и еще через два года стать новым поставщиком топлива в Азию.Проект совместно разрабатывается международным консорциумом, в который входят Shell Canada (с долей 40%), Petronas (25%), PetroChina (15%), Mitsubishi (15%) и KOGAS (5%). Ожидается, что обе линии LNG Canada будут введены в эксплуатацию в середине 2025 года.А канадские проекты, Woodfibre LNG и Cedar LNG, по прогнозу консалтинговой компании Wood Mackenzie, к 2030 году канадские проекты добавят еще 5,4 млн тонн экспортных возможностей в Оттаве.В то же время, экспортный потенциал четырех проектов в Мексике на западном побережье, по оценкам Wood Mackenzie, составит 23 млн тонн СПГ ежегодно к тому времени."Рынки Азии выглядят сегодня перспективными для расширения географии экспорта. Для прямых поставок в Азию из США необходима постройка дорогой инфраструктуры для обхода гор и выхода в Тихий океан. По этой причине строительство заводов в Мексике и Канаде становятся значительно выгоднее", - отмечает Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.Говорить о серьезном переделе рынка СПГ пока не приходится. И канадские и мексиканские предполагаемые поставки пока выглядят мизерными по сравнению с ожидаемыми поставками США в объеме с 325 млн тонн в год, которые США могут поставлять к тому времени. В прошлом году США экспортировали 88 млн тонн СПГ.Получат своеОднако экономисты указывают на то, что в долгосрочной перспективе все может кардинально измениться. Особенно, с учетом того, что и сами азиатские покупатели в последнее время ставят под сомнения надежность СПГ-поставок из США ввиду непредсказуемых решений американской администрации.Разумеется, в обеих странах есть определенные сложности, препятствующие расширению СПГ-экспорта, в частности, длительный процесс получения экологических разрешений.Вдобавок для части этих проектов требуется разрешение на экспорт газа, его все равно выдает правительство США, замечает Татьяна Скрыль. Однако, например, как отмечает американское отраслевое СМИ American Oil&Gas Reporter, три крупных канадских СПГ-проекта - LNG Canada, Woodfibre LNG и Cedar LNG в их число не входят. Все они будут экспортировать природный газ, добываемый в Британской Колумбии или Альберте, и, следовательно, лицензий США не потребуется.По оценкам независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, в течение 10-15 лет Канада и Мексика вполне способны занять по 1-3% в структуре импорта СПГ в Европу и Азию. Сейчас, по его словам, для этих стран складывается весьма позитивная ситуация благодаря невразумительной политике властей США, и они воспользуются ей для проникновения и на азиатский, и не европейский рынки.

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

спг, импорт спг, поставки спг, мировой рынок спг, сша