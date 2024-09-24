https://1prime.ru/20240924/investitsii-851756006.html

В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций

В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций - 24.09.2024, ПРАЙМ

В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций

Мировая нефтяная отрасль требует совокупных инвестиций в размере 17,4 триллиона долларов к 2050 году для удовлетворения растущего спроса на "черное золото",... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T20:16+0300

2024-09-24T20:16+0300

2024-09-24T20:16+0300

экономика

опек

нефть

добыча нефти

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/83077/55/830775549_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2f3f6ef8c9f2d4d1c8035cd9b6af97a7.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировая нефтяная отрасль требует совокупных инвестиций в размере 17,4 триллиона долларов к 2050 году для удовлетворения растущего спроса на "черное золото", оценивает ОПЕК в своем ежегодном докладе World Oil Outlook. "Для надежного удовлетворения ожидаемого роста спроса на нефть необходимы значительные инвестиции в нефтяной сектор. Общие совокупные потребности в период с 2024 по 2050 год оцениваются в 17,4 триллиона долларов США, или в среднем около 640 миллиардов долларов США в год (по курсу 2024 года)", - говорится в докладе. Самое большое количество вложений потребует сектор Upstream (разведка и добыча) - 14,2 триллиона долларов. Еще 1,9 триллиона должны быть направлены на Downstream (переработка и сбыт), а 1,3 триллиона - на Midstream (транспорт и хранение).

https://1prime.ru/20240924/spros-851755885.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

опек, нефть, добыча нефти, инвестиции