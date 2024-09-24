https://1prime.ru/20240924/investitsii-851756006.html
В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций
В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций - 24.09.2024, ПРАЙМ
В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций
Мировая нефтяная отрасль требует совокупных инвестиций в размере 17,4 триллиона долларов к 2050 году для удовлетворения растущего спроса на "черное золото",... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T20:16+0300
2024-09-24T20:16+0300
2024-09-24T20:16+0300
экономика
опек
нефть
добыча нефти
инвестиции
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировая нефтяная отрасль требует совокупных инвестиций в размере 17,4 триллиона долларов к 2050 году для удовлетворения растущего спроса на "черное золото", оценивает ОПЕК в своем ежегодном докладе World Oil Outlook. "Для надежного удовлетворения ожидаемого роста спроса на нефть необходимы значительные инвестиции в нефтяной сектор. Общие совокупные потребности в период с 2024 по 2050 год оцениваются в 17,4 триллиона долларов США, или в среднем около 640 миллиардов долларов США в год (по курсу 2024 года)", - говорится в докладе. Самое большое количество вложений потребует сектор Upstream (разведка и добыча) - 14,2 триллиона долларов. Еще 1,9 триллиона должны быть направлены на Downstream (переработка и сбыт), а 1,3 триллиона - на Midstream (транспорт и хранение).
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опек, нефть, добыча нефти, инвестиции
Экономика, ОПЕК, Нефть, добыча нефти, инвестиции
В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций
ОПЕК: мировая нефтяная отрасль требует 17,4 трлн долларов инвестиций к 2050 году
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировая нефтяная отрасль требует совокупных инвестиций в размере 17,4 триллиона долларов к 2050 году для удовлетворения растущего спроса на "черное золото", оценивает ОПЕК в своем ежегодном докладе World Oil Outlook.
"Для надежного удовлетворения ожидаемого роста спроса на нефть необходимы значительные инвестиции в нефтяной сектор. Общие совокупные потребности в период с 2024 по 2050 год оцениваются в 17,4 триллиона долларов США, или в среднем около 640 миллиардов долларов США в год (по курсу 2024 года)", - говорится в докладе.
Самое большое количество вложений потребует сектор Upstream (разведка и добыча) - 14,2 триллиона долларов. Еще 1,9 триллиона должны быть направлены на Downstream (переработка и сбыт), а 1,3 триллиона - на Midstream (транспорт и хранение).
ОПЕК ждет роста мирового спроса на нефть к 2050 году на 17,5 процента