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В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций - 24.09.2024, ПРАЙМ
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В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций
В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций - 24.09.2024, ПРАЙМ
В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций
Мировая нефтяная отрасль требует совокупных инвестиций в размере 17,4 триллиона долларов к 2050 году для удовлетворения растущего спроса на "черное золото",... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T20:16+0300
2024-09-24T20:16+0300
экономика
опек
нефть
добыча нефти
инвестиции
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировая нефтяная отрасль требует совокупных инвестиций в размере 17,4 триллиона долларов к 2050 году для удовлетворения растущего спроса на "черное золото", оценивает ОПЕК в своем ежегодном докладе World Oil Outlook. "Для надежного удовлетворения ожидаемого роста спроса на нефть необходимы значительные инвестиции в нефтяной сектор. Общие совокупные потребности в период с 2024 по 2050 год оцениваются в 17,4 триллиона долларов США, или в среднем около 640 миллиардов долларов США в год (по курсу 2024 года)", - говорится в докладе. Самое большое количество вложений потребует сектор Upstream (разведка и добыча) - 14,2 триллиона долларов. Еще 1,9 триллиона должны быть направлены на Downstream (переработка и сбыт), а 1,3 триллиона - на Midstream (транспорт и хранение).
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опек, нефть, добыча нефти, инвестиции
Экономика, ОПЕК, Нефть, добыча нефти, инвестиции
20:16 24.09.2024
 
В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций

ОПЕК: мировая нефтяная отрасль требует 17,4 трлн долларов инвестиций к 2050 году

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировая нефтяная отрасль требует совокупных инвестиций в размере 17,4 триллиона долларов к 2050 году для удовлетворения растущего спроса на "черное золото", оценивает ОПЕК в своем ежегодном докладе World Oil Outlook.
"Для надежного удовлетворения ожидаемого роста спроса на нефть необходимы значительные инвестиции в нефтяной сектор. Общие совокупные потребности в период с 2024 по 2050 год оцениваются в 17,4 триллиона долларов США, или в среднем около 640 миллиардов долларов США в год (по курсу 2024 года)", - говорится в докладе.
Самое большое количество вложений потребует сектор Upstream (разведка и добыча) - 14,2 триллиона долларов. Еще 1,9 триллиона должны быть направлены на Downstream (переработка и сбыт), а 1,3 триллиона - на Midstream (транспорт и хранение).
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
ОПЕК ждет роста мирового спроса на нефть к 2050 году на 17,5 процента
20:12
 
ЭкономикаОПЕКНефтьдобыча нефтиинвестиции
 
 
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