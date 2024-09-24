https://1prime.ru/20240924/kurs-851750954.html

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 25 сентября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 25 сентября - 24.09.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 25 сентября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 10,26 копейки, до 13,216 рубля, курс доллара снизился на 5,78 копейки, до 92,8622 рубля,... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T17:29+0300

2024-09-24T17:29+0300

2024-09-24T17:32+0300

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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 10,26 копейки, до 13,216 рубля, курс доллара снизился на 5,78 копейки, до 92,8622 рубля, курс евро вырос на 19,09 копейки, до 103,41 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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