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В Россию вернулся бюджетный кроссовер от Mercedes-Benz - 24.09.2024, ПРАЙМ
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В Россию вернулся бюджетный кроссовер от Mercedes-Benz
В Россию вернулся бюджетный кроссовер от Mercedes-Benz - 24.09.2024, ПРАЙМ
В Россию вернулся бюджетный кроссовер от Mercedes-Benz
В России начались продажи обновленного Mercedes-Benz GLA 200. Его стоимость составляет 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты издания SPEEDME.RU со... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T23:18+0300
2024-09-24T23:18+0300
экономика
авто
кроссовер
mercedes-benz
легковые автомобилии
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В России начались продажи обновленного Mercedes-Benz GLA 200. Его стоимость составляет 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты издания SPEEDME.RU со ссылкой на данные регулярного мониторинга рынка.Отмечается, что имеющийся в наличии у дилера в Ярославле Mercedes-Benz GLA 200 представляет собой рестайлинговую версию, выпущенную в этом году. По данными издания, модель имеет передний привод и 1,3-литровый двигатель мощностью 163 лошадиных силы. При этом он сочетается он с семидиапазонной роботизированной коробкой передач. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 8,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч.Комплектация рестайлингового Mercedes-Benz GLA 200, по словам экспертов, наделена такими опциями, как системы интеграции со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto, навигационной системой MBUX с функцией голосового управления. Кроме того, в машине установлен панорамный люк с электроприводом, создающий в просторном салоне еще больше света. Спортивное рулевое колесо имеет подрулевые переключатели и комфортные сиденья с электрорегулировками и поясничной поддержкой.Внешность рестайлингового Mercedes-Benz GLA 200 приобрела новые фары и задние фонари, передний бампер и решетку радиатора, пишет SPEEDME.RU.Кроме того, у машины появились функции, которые увеличивают безопасность и комфортность вождения, — активная система контроля над полосой движения и ассистент парковки, многорычажная задняя подвеска и адаптивная система выбора режимов движения AGILITY SELECT.
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авто, кроссовер, mercedes-benz, легковые автомобилии
Экономика, Авто, кроссовер, Mercedes-Benz, легковые автомобилии
23:18 24.09.2024
 
В Россию вернулся бюджетный кроссовер от Mercedes-Benz

SPEEDME.RU: в РФ вернулся бюджетный кроссовер Mercedes-Benz GLA за 6,5 млн руб

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкMercedes
Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В России начались продажи обновленного Mercedes-Benz GLA 200. Его стоимость составляет 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты издания SPEEDME.RU со ссылкой на данные регулярного мониторинга рынка.
Отмечается, что имеющийся в наличии у дилера в Ярославле Mercedes-Benz GLA 200 представляет собой рестайлинговую версию, выпущенную в этом году.
По данными издания, модель имеет передний привод и 1,3-литровый двигатель мощностью 163 лошадиных силы. При этом он сочетается он с семидиапазонной роботизированной коробкой передач. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 8,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч.
Комплектация рестайлингового Mercedes-Benz GLA 200, по словам экспертов, наделена такими опциями, как системы интеграции со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto, навигационной системой MBUX с функцией голосового управления. Кроме того, в машине установлен панорамный люк с электроприводом, создающий в просторном салоне еще больше света. Спортивное рулевое колесо имеет подрулевые переключатели и комфортные сиденья с электрорегулировками и поясничной поддержкой.
Внешность рестайлингового Mercedes-Benz GLA 200 приобрела новые фары и задние фонари, передний бампер и решетку радиатора, пишет SPEEDME.RU.
Кроме того, у машины появились функции, которые увеличивают безопасность и комфортность вождения, — активная система контроля над полосой движения и ассистент парковки, многорычажная задняя подвеска и адаптивная система выбора режимов движения AGILITY SELECT.
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