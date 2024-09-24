https://1prime.ru/20240924/mercedes-851758054.html

В Россию вернулся бюджетный кроссовер от Mercedes-Benz

В Россию вернулся бюджетный кроссовер от Mercedes-Benz - 24.09.2024, ПРАЙМ

В Россию вернулся бюджетный кроссовер от Mercedes-Benz

В России начались продажи обновленного Mercedes-Benz GLA 200. Его стоимость составляет 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты издания SPEEDME.RU со... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T23:18+0300

2024-09-24T23:18+0300

2024-09-24T23:18+0300

экономика

авто

кроссовер

mercedes-benz

легковые автомобилии

https://cdnn.1prime.ru/img/83303/65/833036564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ba58976367b0d545649c0afea6bf127.jpg

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В России начались продажи обновленного Mercedes-Benz GLA 200. Его стоимость составляет 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты издания SPEEDME.RU со ссылкой на данные регулярного мониторинга рынка.Отмечается, что имеющийся в наличии у дилера в Ярославле Mercedes-Benz GLA 200 представляет собой рестайлинговую версию, выпущенную в этом году. По данными издания, модель имеет передний привод и 1,3-литровый двигатель мощностью 163 лошадиных силы. При этом он сочетается он с семидиапазонной роботизированной коробкой передач. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 8,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч.Комплектация рестайлингового Mercedes-Benz GLA 200, по словам экспертов, наделена такими опциями, как системы интеграции со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto, навигационной системой MBUX с функцией голосового управления. Кроме того, в машине установлен панорамный люк с электроприводом, создающий в просторном салоне еще больше света. Спортивное рулевое колесо имеет подрулевые переключатели и комфортные сиденья с электрорегулировками и поясничной поддержкой.Внешность рестайлингового Mercedes-Benz GLA 200 приобрела новые фары и задние фонари, передний бампер и решетку радиатора, пишет SPEEDME.RU.Кроме того, у машины появились функции, которые увеличивают безопасность и комфортность вождения, — активная система контроля над полосой движения и ассистент парковки, многорычажная задняя подвеска и адаптивная система выбора режимов движения AGILITY SELECT.

https://1prime.ru/20240924/toyota-851736440.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссовер, mercedes-benz, легковые автомобилии