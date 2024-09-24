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РБК: Турция вдвое сократила импорт российской нефти
РБК: Турция вдвое сократила импорт российской нефти - 24.09.2024, ПРАЙМ
РБК: Турция вдвое сократила импорт российской нефти
Турция вдвое сократила импорт российской нефти из-за ремонта на НПЗ STAR под Измиром, сообщает РБК со ссылкой на данные Kpler. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T10:50+0300
2024-09-24T10:50+0300
2024-09-24T10:50+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Турция вдвое сократила импорт российской нефти из-за ремонта на НПЗ STAR под Измиром, сообщает РБК со ссылкой на данные Kpler."В августе показатель упал до чуть менее 200 тыс. барр. в сутки с 400–450 тыс. барр. в сутки в начале лета", — сказано в материале.Ремонт на этом предприятии, которое обеспечивает 45% всего импорта российской нефти в Турцию, начался 5 сентября и продлится около двух месяцев. Эксперты считают, что ситуация является неприятной, но не критической для российских поставщиков.На фоне сокращения поставок российской нефти в Турцию, Китай может начать предлагать больше партий Urals, восстановив тем самым экспорт из России в Китай. Эксперты также отмечают, что ремонт на НПЗ STAR незначительно повлияет на российский экспорт в сентябре-октябре, поскольку российские экспортеры могут перенаправить нефть в другие регионы, заключили в издании.
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Энергетика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Нефть
РБК: Турция вдвое сократила импорт российской нефти
РБК: Турция вдвое сократила импорт российской нефти из-за ремонта на НПЗ STAR
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ.
Турция вдвое сократила импорт российской нефти из-за ремонта на НПЗ STAR под Измиром, сообщает
РБК со ссылкой на данные Kpler.
"В августе показатель упал до чуть менее 200 тыс. барр. в сутки с 400–450 тыс. барр. в сутки в начале лета", — сказано в материале.
Ремонт на этом предприятии, которое обеспечивает 45% всего импорта российской нефти в Турцию, начался 5 сентября и продлится около двух месяцев. Эксперты считают, что ситуация является неприятной, но не критической для российских поставщиков.
На фоне сокращения поставок российской нефти в Турцию, Китай может начать предлагать больше партий Urals, восстановив тем самым экспорт из России в Китай. Эксперты также отмечают, что ремонт на НПЗ STAR незначительно повлияет на российский экспорт в сентябре-октябре, поскольку российские экспортеры могут перенаправить нефть в другие регионы, заключили в издании.
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