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РБК: Турция вдвое сократила импорт российской нефти

РБК: Турция вдвое сократила импорт российской нефти - 24.09.2024, ПРАЙМ

РБК: Турция вдвое сократила импорт российской нефти

Турция вдвое сократила импорт российской нефти из-за ремонта на НПЗ STAR под Измиром, сообщает РБК со ссылкой на данные Kpler. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T10:50+0300

2024-09-24T10:50+0300

2024-09-24T10:50+0300

энергетика

турция

россия

нефть

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Турция вдвое сократила импорт российской нефти из-за ремонта на НПЗ STAR под Измиром, сообщает РБК со ссылкой на данные Kpler."В августе показатель упал до чуть менее 200 тыс. барр. в сутки с 400–450 тыс. барр. в сутки в начале лета", — сказано в материале.Ремонт на этом предприятии, которое обеспечивает 45% всего импорта российской нефти в Турцию, начался 5 сентября и продлится около двух месяцев. Эксперты считают, что ситуация является неприятной, но не критической для российских поставщиков.На фоне сокращения поставок российской нефти в Турцию, Китай может начать предлагать больше партий Urals, восстановив тем самым экспорт из России в Китай. Эксперты также отмечают, что ремонт на НПЗ STAR незначительно повлияет на российский экспорт в сентябре-октябре, поскольку российские экспортеры могут перенаправить нефть в другие регионы, заключили в издании.

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турция

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турция, россия, нефть