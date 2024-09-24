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ОПЕК ожидает от ОПЕК+ роста добычи жидких углеводородов

ОПЕК ожидает от ОПЕК+ роста добычи жидких углеводородов - 24.09.2024, ПРАЙМ

ОПЕК ожидает от ОПЕК+ роста добычи жидких углеводородов

ОПЕК ожидает, что ОПЕК+ нарастит добычу жидких углеводородов к 2050 году на 25% от уровня 2023 года, до 62,9 миллиона баррелей в сутки, а его доля на мировом... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T20:10+0300

2024-09-24T20:10+0300

2024-09-24T20:10+0300

энергетика

опек

сделка опек+

нефть

добыча углеводородов

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что ОПЕК+ нарастит добычу жидких углеводородов к 2050 году на 25% от уровня 2023 года, до 62,9 миллиона баррелей в сутки, а его доля на мировом рынке вырастет с 49% до 52%, следует из ежегодного доклада организации World Oil Outlook. "Суммарные поставки жидких углеводородов в рамках альянса (ОПЕК+ - ред.), как ожидается, вырастут с 50,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году до временного плато на уровне около 53-54 миллиона баррелей в сутки во второй половине 2020-х годов. Поставки жидких углеводородов вне альянса достигнут пика около 2030 года, в то время как поставки в рамках сделки снова будут расти, в конечном итоге до 62,9 миллиона баррелей в сутки в 2050 году", - говорится в докладе. Отмечается, что это отражает рост на 12,7 миллиона баррелей в сутки за период 2023-2050 годов. "С точки зрения доли рынка это означает увеличение с 49% в 2023 году до 52% в 2050 году", - добавляется в докладе. Как объясняет ОПЕК, производство жидких углеводородов вне ОПЕК+ достигнет пика в 2030 году, увеличившись с 51,7 миллиона баррелей в сутки до 59 миллиона баррелей. А затем начнет постепенно снижаться до 57,3 миллиона баррелей в сутки к 2050 году. Эту динамику обеспечит только падение нефтедобычи вне альянса на 3 миллиона баррелей в сутки от уровня 2023 года, до 28,5 миллиона баррелей в сутки. Производство же других жидких углеводородов немного вырастет.

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опек, сделка опек+, нефть, добыча углеводородов