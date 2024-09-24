Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК оценила, на сколько вырастут нефтеперерабатывающие мощности в мире - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240924/opek-851756123.html
ОПЕК оценила, на сколько вырастут нефтеперерабатывающие мощности в мире
ОПЕК оценила, на сколько вырастут нефтеперерабатывающие мощности в мире - 24.09.2024, ПРАЙМ
ОПЕК оценила, на сколько вырастут нефтеперерабатывающие мощности в мире
ОПЕК ожидает, что до 2050 года в мире появится еще 19,2 миллиона баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей, говорится в ежегодном докладе организации... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T20:20+0300
2024-09-24T20:20+0300
энергетика
нефть
опек
нефтепереработка
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/84/834128410_0:113:2549:1547_1920x0_80_0_0_7c8828c5c15e89933e2d0e2b58c1462e.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что до 2050 года в мире появится еще 19,2 миллиона баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей, говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook. "До 2050 года глобальный прирост нефтеперерабатывающих мощностей составит 19,2 миллиона баррелей в сутки... Как и в случае с ростом спроса на нефть, увеличение нефтеперерабатывающих мощностей происходит с опережением, а после 2040 года темпы роста замедляются. Почти 90% новых нефтеперерабатывающих мощностей будет размещено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке. Это продолжение исторической тенденции, согласно которой нефтеперерабатывающие мощности перемещаются из развитых стран в развивающиеся", - говорится в докладе. "Это увеличение более чем компенсирует будущее закрытие нефтеперерабатывающих заводов, большинство из которых, скорее всего, произойдет в развитых странах, где ожидается пик спроса в ближайшее десятилетие и последующее его снижение", - добавляется в докладе. По состоянию на январь 2024 года, по оценке ОПЕК, в мире существует 101,9 миллиона баррелей в сутки перерабатывающих мощностей.
https://1prime.ru/20240924/investitsii-851756006.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/84/834128410_169:0:2381:1659_1920x0_80_0_0_f59dfa94634e37d7f76ce43ac3be9124.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, опек, нефтепереработка
Энергетика, Нефть, ОПЕК, нефтепереработка
20:20 24.09.2024
 
ОПЕК оценила, на сколько вырастут нефтеперерабатывающие мощности в мире

ОПЕК: в мире к 2050 году создадут мощности для нефтепереработки 19,2 млн б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что до 2050 года в мире появится еще 19,2 миллиона баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей, говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook.
"До 2050 года глобальный прирост нефтеперерабатывающих мощностей составит 19,2 миллиона баррелей в сутки... Как и в случае с ростом спроса на нефть, увеличение нефтеперерабатывающих мощностей происходит с опережением, а после 2040 года темпы роста замедляются. Почти 90% новых нефтеперерабатывающих мощностей будет размещено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке. Это продолжение исторической тенденции, согласно которой нефтеперерабатывающие мощности перемещаются из развитых стран в развивающиеся", - говорится в докладе.
"Это увеличение более чем компенсирует будущее закрытие нефтеперерабатывающих заводов, большинство из которых, скорее всего, произойдет в развитых странах, где ожидается пик спроса в ближайшее десятилетие и последующее его снижение", - добавляется в докладе.
По состоянию на январь 2024 года, по оценке ОПЕК, в мире существует 101,9 миллиона баррелей в сутки перерабатывающих мощностей.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
В ОПЕК назвали требуемый для мировой нефтяной отрасли объем инвестиций
20:16
 
ЭнергетикаНефтьОПЕКнефтепереработка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала