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ОПЕК оценила, на сколько вырастут нефтеперерабатывающие мощности в мире
ОПЕК оценила, на сколько вырастут нефтеперерабатывающие мощности в мире - 24.09.2024, ПРАЙМ
ОПЕК оценила, на сколько вырастут нефтеперерабатывающие мощности в мире
ОПЕК ожидает, что до 2050 года в мире появится еще 19,2 миллиона баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей, говорится в ежегодном докладе организации... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T20:20+0300
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энергетика
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опек
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что до 2050 года в мире появится еще 19,2 миллиона баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей, говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook. "До 2050 года глобальный прирост нефтеперерабатывающих мощностей составит 19,2 миллиона баррелей в сутки... Как и в случае с ростом спроса на нефть, увеличение нефтеперерабатывающих мощностей происходит с опережением, а после 2040 года темпы роста замедляются. Почти 90% новых нефтеперерабатывающих мощностей будет размещено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке. Это продолжение исторической тенденции, согласно которой нефтеперерабатывающие мощности перемещаются из развитых стран в развивающиеся", - говорится в докладе. "Это увеличение более чем компенсирует будущее закрытие нефтеперерабатывающих заводов, большинство из которых, скорее всего, произойдет в развитых странах, где ожидается пик спроса в ближайшее десятилетие и последующее его снижение", - добавляется в докладе. По состоянию на январь 2024 года, по оценке ОПЕК, в мире существует 101,9 миллиона баррелей в сутки перерабатывающих мощностей.
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нефть, опек, нефтепереработка
Энергетика, Нефть, ОПЕК, нефтепереработка
ОПЕК оценила, на сколько вырастут нефтеперерабатывающие мощности в мире
ОПЕК: в мире к 2050 году создадут мощности для нефтепереработки 19,2 млн б/с
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что до 2050 года в мире появится еще 19,2 миллиона баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей, говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook.
"До 2050 года глобальный прирост нефтеперерабатывающих мощностей составит 19,2 миллиона баррелей в сутки... Как и в случае с ростом спроса на нефть, увеличение нефтеперерабатывающих мощностей происходит с опережением, а после 2040 года темпы роста замедляются. Почти 90% новых нефтеперерабатывающих мощностей будет размещено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке. Это продолжение исторической тенденции, согласно которой нефтеперерабатывающие мощности перемещаются из развитых стран в развивающиеся", - говорится в докладе.
"Это увеличение более чем компенсирует будущее закрытие нефтеперерабатывающих заводов, большинство из которых, скорее всего, произойдет в развитых странах, где ожидается пик спроса в ближайшее десятилетие и последующее его снижение", - добавляется в докладе.
По состоянию на январь 2024 года, по оценке ОПЕК, в мире существует 101,9 миллиона баррелей в сутки перерабатывающих мощностей.
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