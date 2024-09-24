https://1prime.ru/20240924/opek-851756123.html

ОПЕК оценила, на сколько вырастут нефтеперерабатывающие мощности в мире

ОПЕК оценила, на сколько вырастут нефтеперерабатывающие мощности в мире - 24.09.2024, ПРАЙМ

ОПЕК оценила, на сколько вырастут нефтеперерабатывающие мощности в мире

ОПЕК ожидает, что до 2050 года в мире появится еще 19,2 миллиона баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей, говорится в ежегодном докладе организации... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T20:20+0300

2024-09-24T20:20+0300

2024-09-24T20:20+0300

энергетика

нефть

опек

нефтепереработка

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что до 2050 года в мире появится еще 19,2 миллиона баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей, говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook. "До 2050 года глобальный прирост нефтеперерабатывающих мощностей составит 19,2 миллиона баррелей в сутки... Как и в случае с ростом спроса на нефть, увеличение нефтеперерабатывающих мощностей происходит с опережением, а после 2040 года темпы роста замедляются. Почти 90% новых нефтеперерабатывающих мощностей будет размещено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке. Это продолжение исторической тенденции, согласно которой нефтеперерабатывающие мощности перемещаются из развитых стран в развивающиеся", - говорится в докладе. "Это увеличение более чем компенсирует будущее закрытие нефтеперерабатывающих заводов, большинство из которых, скорее всего, произойдет в развитых странах, где ожидается пик спроса в ближайшее десятилетие и последующее его снижение", - добавляется в докладе. По состоянию на январь 2024 года, по оценке ОПЕК, в мире существует 101,9 миллиона баррелей в сутки перерабатывающих мощностей.

https://1prime.ru/20240924/investitsii-851756006.html

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нефть, опек, нефтепереработка